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Нетаньягу заявив, що Ізраїль готовий надати Україні "військові речі" – ЗМІ

Альона Мазуренко П'ятниця, 3 лютого 2023, 22:02
фото: ФБ Нетаньягу

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу під час зустрічі з президентом Франції заявив, що готовий відправити в Україну "військові речі", але не готовий зайти надто далеко, щоб не спровокувати Росію.

Джерело: Times of Israel

Дослівно: "Щодо України, Нетаньягу висловив готовність відправити до Києва "військові речі", за словами чиновника, обізнаного з перебігом розмови.

При цьому він підкреслив, що не може зайти надто далеко, щоб не спровокувати Росію".

Деталі: В офісі прем'єра Ізраїлю відмовилися коментувати цю розмову.

На брифінгу з журналістами Нетаньягу сказав лише, що "я пояснив нашу політику. Він добре знає це питання".

Він також не говорив про майбутню поїздку міністра закордонних справ Ізраїлю Елі Коена до Києва.

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Крім того, Нетаньягу сказав президенту Франції Еммануелю Макрону, що "ще занадто рано думати про посередництво", і пояснив, що не буде просувати свою роль посередника між Росією і Україною, поки Україна,  Росія і США не попросять його про це.

Що було раніше: Нетаньягу заявив, що розглядає питання щодо надання Україні військової допомоги, включаючи ізраїльську систему протиповітряної оборони "Залізний купол".

Передісторія:

  • З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Ізраїль надає Україні гуманітарну допомогу, але ізраїльський уряд зазнав різкої критики за відмову відправити зброю в Україну.
  • У червні 2022 року посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук закликав продати Україні систему протиракетної оборони "Залізний купол" та стверджував, що США не заперечуватимуть проти цього. Ізраїль не погоджувався.
  • Міністр оборони Олексій Резніков говорив, що замість "Залізного купола" Україні потрібна своя система протиповітряної та протиракетної оборони.
  • За даними видання Axios, прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу та президент України Володимир Зеленський наприкінці грудня вели переговори про зміну позиції України в ООН щодо резолюції щодо палестинських територій в обмін на ППО.
  • 28-29 січня невідомі безпілотники завдали ударів по військових об'єктах в Ірані, союзнику Росії, який постачає бойові безпілотники до Москви. Західні ЗМІ повідомили, що напад організував Ізраїль, який не коментує це.

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Теми: Ізраїльвійнадопомога Україні
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