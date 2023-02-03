Нетаньягу заявив, що Ізраїль готовий надати Україні "військові речі" – ЗМІ
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу під час зустрічі з президентом Франції заявив, що готовий відправити в Україну "військові речі", але не готовий зайти надто далеко, щоб не спровокувати Росію.
Джерело: Times of Israel
Дослівно: "Щодо України, Нетаньягу висловив готовність відправити до Києва "військові речі", за словами чиновника, обізнаного з перебігом розмови.
При цьому він підкреслив, що не може зайти надто далеко, щоб не спровокувати Росію".
Деталі: В офісі прем'єра Ізраїлю відмовилися коментувати цю розмову.
На брифінгу з журналістами Нетаньягу сказав лише, що "я пояснив нашу політику. Він добре знає це питання".
Він також не говорив про майбутню поїздку міністра закордонних справ Ізраїлю Елі Коена до Києва.
Крім того, Нетаньягу сказав президенту Франції Еммануелю Макрону, що "ще занадто рано думати про посередництво", і пояснив, що не буде просувати свою роль посередника між Росією і Україною, поки Україна, Росія і США не попросять його про це.
Що було раніше: Нетаньягу заявив, що розглядає питання щодо надання Україні військової допомоги, включаючи ізраїльську систему протиповітряної оборони "Залізний купол".
Передісторія:
- З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Ізраїль надає Україні гуманітарну допомогу, але ізраїльський уряд зазнав різкої критики за відмову відправити зброю в Україну.
- У червні 2022 року посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук закликав продати Україні систему протиракетної оборони "Залізний купол" та стверджував, що США не заперечуватимуть проти цього. Ізраїль не погоджувався.
- Міністр оборони Олексій Резніков говорив, що замість "Залізного купола" Україні потрібна своя система протиповітряної та протиракетної оборони.
- За даними видання Axios, прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу та президент України Володимир Зеленський наприкінці грудня вели переговори про зміну позиції України в ООН щодо резолюції щодо палестинських територій в обмін на ППО.
- 28-29 січня невідомі безпілотники завдали ударів по військових об'єктах в Ірані, союзнику Росії, який постачає бойові безпілотники до Москви. Західні ЗМІ повідомили, що напад організував Ізраїль, який не коментує це.