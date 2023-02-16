Глава МЗС Ізраїлю прибув до Києва
Четвер, 16 лютого 2023, 08:04
Глава МЗС Ізраїлю Елі Коен прибув до Києва – це перший візит високопоставленого ізраїльського чиновника в Україну з початку повномасштабного вторгнення Росії.
Джерело: Коен у Twitter
Пряма мова Коена: "Зараз я прибув до Києва. Я зустрінуся з президентом Зеленським і міністром закордонних справ Кулебою".
Реклама:
Деталі: Він додав, що також візьме участь у відкритті посольства Ізраїлю в Києві, яке повертається до повноцінної діяльності.
Крім того, міністр планує відвідати Бучу та Бабин Яр.
Коен опублікував фото біля поїзда і зазначив, що "прибув сказати, що Ізраїль підтримує Україну та український народ у важку хвилину".
ВІДЕО ДНЯ
Передісторія:
- На початку лютого прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу під час зустрічі з президентом Франції заявив, що готовий відправити в Україну "військові речі", але не готовий зайти надто далеко, щоб не спровокувати Росію.
- Раніше Нетаньягу заявив, що розглядає питання щодо надання Україні військової допомоги, включаючи ізраїльську систему протиповітряної оборони "Залізний купол".