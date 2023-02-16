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Глава МЗС Ізраїлю прибув до Києва

Ірина БалачукЧетвер, 16 лютого 2023, 09:04
Фото з Twitter Коена

Глава МЗС Ізраїлю Елі Коен прибув до Києва – це перший візит високопоставленого ізраїльського чиновника в Україну з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Джерело: Коен у Twitter

Пряма мова Коена: "Зараз я прибув до Києва. Я зустрінуся з президентом Зеленським і міністром закордонних справ Кулебою".

Деталі: Він додав, що також візьме участь у відкритті посольства Ізраїлю в Києві, яке повертається до повноцінної діяльності.

Крім того, міністр планує відвідати Бучу та Бабин Яр.

Коен опублікував фото біля поїзда і зазначив, що "прибув сказати, що Ізраїль підтримує Україну та український народ у важку хвилину".

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Теми: ІзраїльКиїв
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