Израиль поддержит в ООН формулу мира Зеленского - министр

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн заявил, что Израиль намерен поддержать предложенную президентом Владимиром Зеленским формулу мира.

Источник: "Интерфакс-Украина", который цитирует Коэна во время совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Киеве

Прямая речь: "Израиль поддержит украинскую "мирную инициативу" в рамках ООН на следующей неделе".

Детали: Коэн добавил, что Израиль поддерживает народ Украины, а также украинский суверенитет и территориальную целостность.

Что этому предшествовало: