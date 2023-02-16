Израиль поддержит в ООН формулу мира Зеленского - министр

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн заявил, что Израиль намерен поддержать предложенную президентом Владимиром Зеленским формулу мира.

Источник: "Интерфакс-Украина", который цитирует Коэна во время совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Киеве

Прямая речь: "Израиль поддержит украинскую "мирную инициативу" в рамках ООН на следующей неделе".

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Детали: Коэн добавил, что Израиль поддерживает народ Украины, а также украинский суверенитет и территориальную целостность.

Что этому предшествовало:

В четверг Коэн прибыл в Киев - это первый визит высокопоставленного израильского чиновника в Украину с начала полномасштабного вторжения России.

В начале февраля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом Франции заявил, что готов отправить в Украину "военные вещи", но не готов зайти слишком далеко, чтобы не спровоцировать Россию.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем выступлении 11 октября 2022 года на срочной встрече "Группы семи" предложил "формулу мира" - меры, которые, по его мнению, лишат Путина шансов достичь целей в Украине.