Израиль поддержит в ООН формулу мира Зеленского - министр
Четверг, 16 февраля 2023, 16:35
Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн заявил, что Израиль намерен поддержать предложенную президентом Владимиром Зеленским формулу мира.
Источник: "Интерфакс-Украина", который цитирует Коэна во время совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Киеве
Прямая речь: "Израиль поддержит украинскую "мирную инициативу" в рамках ООН на следующей неделе".
Детали: Коэн добавил, что Израиль поддерживает народ Украины, а также украинский суверенитет и территориальную целостность.
Что этому предшествовало:
- В четверг Коэн прибыл в Киев - это первый визит высокопоставленного израильского чиновника в Украину с начала полномасштабного вторжения России.
- В начале февраля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом Франции заявил, что готов отправить в Украину "военные вещи", но не готов зайти слишком далеко, чтобы не спровоцировать Россию.
- Президент Украины Владимир Зеленский в своем выступлении 11 октября 2022 года на срочной встрече "Группы семи" предложил "формулу мира" - меры, которые, по его мнению, лишат Путина шансов достичь целей в Украине.