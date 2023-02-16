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Зеленський поговорив із президентом Казахстану Токаєвим

Олена РощінаЧетвер, 16 лютого 2023, 19:09
Володимир Зеленський під час телефонної розмови, фото ОП

Президент України Володимир Зеленський 16 лютого провів телефонну розмову з президентом Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим.

Джерело: Володимир Зеленський у Telegram

Пряма мова: "Провів телефонну розмову з президентом Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим. Обговорили співпрацю на міжнародних майданчиках. Також подякував Казахстану за гуманітарну підтримку для України".

Деталі: Інші подробиці розмови поки не відомі.

У червні 2022 року президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв віч-на-віч із російським президентом Володимиром Путіним заявив, що не буде визнавати "квазідержавні утворення" на українському Донбасі.

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Теми: ЗеленськийКазахстанміжнародні відносини
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