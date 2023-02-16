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Зеленский поговорил с президентом Казахстана Токаевым

Елена РощинаЧетверг, 16 февраля 2023, 19:09
Владимир Зеленский во время телефонного разговора, фото ОП

Президент Украины Владимир Зеленский 16 февраля провел телефонный разговор с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым.

Источник: Владимир Зеленский в Telegram

Прямая речь: "Провел телефонный разговор с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым. Обсудили сотрудничество на международных площадках. Также поблагодарил Казахстан за гуманитарную поддержку для Украины".

Детали: Другие подробности разговора пока не известны.

В июне 2022 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев с глазу на глаз с российским президентом Владимиром Путиным заявил, что не будет признавать "квазигосударственные образования" на украинском Донбассе.

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Темы: ЗеленскийКазахстанмеждународные отношения
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