Зеленский поговорил с президентом Казахстана Токаевым
Четверг, 16 февраля 2023, 18:09
Президент Украины Владимир Зеленский 16 февраля провел телефонный разговор с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым.
Источник: Владимир Зеленский в Telegram
Прямая речь: "Провел телефонный разговор с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым. Обсудили сотрудничество на международных площадках. Также поблагодарил Казахстан за гуманитарную поддержку для Украины".
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Детали: Другие подробности разговора пока не известны.
В июне 2022 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев с глазу на глаз с российским президентом Владимиром Путиным заявил, что не будет признавать "квазигосударственные образования" на украинском Донбассе.