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Росіяни вбили у Бахмуті 5 цивільних, ще 10 поранено – ОВА

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 17 лютого 2023, 08:07
Росіяни вбили у Бахмуті 5 цивільних, ще 10 поранено – ОВА
Ілюстративне фото Getty Images

Начальник Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що за минулу добу через обстріли росіян в Бахмуті було вбито 5 мирних мешканців, ще 10 отримали поранення.

Джерело: Кириленко у Telegram

Пряма мова Кириленка: "За 16 лютого росіяни вбили 5 жителів Донеччини - у Бахмуті. Ще 10 людей в області дістали поранення".

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Деталі: За його словами, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

За даними Донецької обласної прокуратури, 16 лютого російські війська держави-агресора обстріляли Бахмут зі ствольної артилерії та реактивної системи залпового вогню "Град". Снаряди окупантів вкотре поцілили по житловому кварталу. Розпочато кримінальне провадження.

Що було раніше: 16 лютого віцепрем’єрка Ірина Верещук повідомила, що у Бахмуті все ще залишаються 6 тисяч цивільних – вона закликала їх якнайшвидше евакуюватися.

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Теми: БахмутвійнаУкраїнаРосія
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