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Россияне убили в Бахмуте 5 гражданских, еще 10 ранены - ОВА

Станислав ПогориловПятница, 17 февраля 2023, 09:07
Иллюстративное фото Getty Images

Начальник Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что за минувшие сутки из-за обстрелов россиян в Бахмуте были убиты 5 мирных жителей, еще 10 получили ранения.

Источник: Кириленко в Telegram

Прямая речь Кириленко: "За 16 февраля россияне убили 5 жителей Донецкой области - в Бахмуте. Еще 10 человек в области получили ранения".

 

Детали: По его словам, пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

По данным Донецкой областной прокуратуры, 16 февраля российские войска государства-агрессора обстреляли Бахмут из ствольной артиллерии и реактивной системы залпового огня "Град". Снаряды оккупантов в очередной раз попали по жилому кварталу. Начато уголовное производство.

Что предшествовало: 16 февраля вице-премьер Ирина Верещук сообщила, что в Бахмуте все еще остаются 6 тысяч гражданских - она призвала их как можно быстрее эвакуироваться.

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Темы: БахмутвойнаУкраинаРосcия
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