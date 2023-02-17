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56 днів без електротранспорту: Тролейбуси та трамваї в Києві повернулись на маршрути

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 17 лютого 2023, 09:00
56 днів без електротранспорту: Тролейбуси та трамваї в Києві повернулись на маршрути
Фото: Getty Images

Начальник КМВА Сергій Попко повідомив, що з 17 лютого весь електротранспорт Києва повернувся на свої маршрути, загалом столиця жила без нього 56 днів.

Джерело: пресслужба КМВА

Пряма мова Попка: "Ефективна робота влади міста, енергетиків та ремонтних бригад практично відновила стабільність енергетичної інфраструктури Києва. Це дозволило місту поступово повертатися до відновлення руху міського наземного електротранспорту. Протягом останніх днів, по черзі запускалися окремі лінії трамваїв та тролейбусів".

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Деталі: За його словами, зараз на 46-ти тролейбусних маршрутах працює 286 одиниць транспорту, а на 32-х трамвайних – 195. У столичній владі вважають, що транспортну кризу у Києві наразі подолано.

В КМВА нагадали, що 23 грудня 2022 року через дефіцит електроенергії робота наземного електротранспорту столиці (трамваїв та тролейбусів) була зупинена. На маршрутах наземного електротранспорту працювали автобуси.

Що було раніше

ВІДЕО ДНЯ
  • Влада Києва повідомляла, що із 16 лютого в Києві відновлюють роботу 31 тролейбусний і 13 трамвайних маршрутів після того, як електротранспорт тривалий час не ходив через брак електроенергії внаслідок російських атак по об'єктах енергетики.
  • У Києві споживачам уже кілька днів не вимикали електроенергію. У Yasno повідомили, що фахівцям вдалося відновити значну кількість генеруючих потужностей, тож дефіциту генерації електроенергії немає вже декілька діб.

Теми: Київтранспорт
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