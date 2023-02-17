Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

56 дней без электротранспорта: Троллейбусы и трамваи в Киеве вернулись на маршруты

Станислав ПогориловПятница, 17 февраля 2023, 09:00
56 дней без электротранспорта: Троллейбусы и трамваи в Киеве вернулись на маршруты
Фото: Getty Images

Начальник КГВА Сергей Попко сообщил, что с 17 февраля весь электротранспорт Киева вернулся на свои маршруты, в целом столица жила без него 56 дней.

Источник: пресс-служба КГВА

Прямая речь Попко: "Эффективная работа власти города, энергетиков и ремонтных бригад практически восстановила стабильность энергетической инфраструктуры Киева. Это позволило городу постепенно возвращаться к восстановлению движения городского наземного электротранспорта. В течение последних дней, поочередно запускались отдельные линии трамваев и троллейбусов".

Реклама:

Детали: По его словам, сейчас на 46-ти троллейбусных маршрутах работает 286 единиц транспорта, а на 32-х трамвайных - 195. В столичной власти считают, что транспортный кризис в Киеве пока преодолен.

В КГВА напомнили, что 23 декабря 2022 года из-за дефицита электроэнергии работа наземного электротранспорта столицы (трамваев и троллейбусов) была остановлена. На маршрутах наземного электротранспорта работали автобусы.

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • Власти Киева сообщали, что с 16 февраля в Киеве возобновляют работу 31 троллейбусный и 13 трамвайных маршрутов после того, как электротранспорт длительное время не ходил из-за нехватки электроэнергии в результате российских атак по объектам энергетики.
  • В Киеве потребителям уже несколько дней не отключали электроэнергию. В Yasno сообщили, что специалистам удалось восстановить значительное количество генерирующих мощностей, поэтому дефицита генерации электроэнергии нет уже несколько суток.

Темы: Киевтранспорт
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Киеве, Запорожье, Днепре, Харькове и на Хмельниччине прогремели взрывы

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Все новости...
Киев
Жара в Киеве бьет рекорды второй день подряд
В Киеве прохожие нашли на улице две гранаты
В центре Киева возле проспекта Победы сгорело здание
Последние новости
08:13
В Будапеште Дунай вышел из берегов, уровень воды – самый высокий с 2013 года
08:11
ВСУ уничтожили 850 оккупантов и 26 артиллерийских систем за сутки
07:52
В Азербайджане говорят, что близки к мирному соглашению с Арменией
07:39
В Киеве, Запорожье, Днепре, Харькове и на Хмельниччине прогремели взрывы
07:13
Россияне нанесли ракетный удар по Конотопу: повредили жилой дом и СТО, есть раненые
06:42
обновляетсяТревога по всей стране: зафиксированы пуски крылатых ракет
06:36
Львовскую область атаковали более 10 "Шахедов" - Садовый
06:29
Оккупанты нанесли по Харькову 10 ударов - ОВА
06:19
В России сообщили, что сбили беспилотник над Курской областью
05:57
ISW сообщил о продвижении украинских войск вблизи Бахмута
Все новости...
Реклама: