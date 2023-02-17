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56 дней без электротранспорта: Троллейбусы и трамваи в Киеве вернулись на маршруты

Станислав ПогориловПятница, 17 февраля 2023, 10:00
Фото: Getty Images

Начальник КГВА Сергей Попко сообщил, что с 17 февраля весь электротранспорт Киева вернулся на свои маршруты, в целом столица жила без него 56 дней.

Источник: пресс-служба КГВА

Прямая речь Попко: "Эффективная работа власти города, энергетиков и ремонтных бригад практически восстановила стабильность энергетической инфраструктуры Киева. Это позволило городу постепенно возвращаться к восстановлению движения городского наземного электротранспорта. В течение последних дней, поочередно запускались отдельные линии трамваев и троллейбусов".

Детали: По его словам, сейчас на 46-ти троллейбусных маршрутах работает 286 единиц транспорта, а на 32-х трамвайных - 195. В столичной власти считают, что транспортный кризис в Киеве пока преодолен.

В КГВА напомнили, что 23 декабря 2022 года из-за дефицита электроэнергии работа наземного электротранспорта столицы (трамваев и троллейбусов) была остановлена. На маршрутах наземного электротранспорта работали автобусы.

Что предшествовало:

  • Власти Киева сообщали, что с 16 февраля в Киеве возобновляют работу 31 троллейбусный и 13 трамвайных маршрутов после того, как электротранспорт длительное время не ходил из-за нехватки электроэнергии в результате российских атак по объектам энергетики.
  • В Киеве потребителям уже несколько дней не отключали электроэнергию. В Yasno сообщили, что специалистам удалось восстановить значительное количество генерирующих мощностей, поэтому дефицита генерации электроэнергии нет уже несколько суток.

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Темы: Киевтранспорт
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