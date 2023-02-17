56 дней без электротранспорта: Троллейбусы и трамваи в Киеве вернулись на маршруты

Начальник КГВА Сергей Попко сообщил, что с 17 февраля весь электротранспорт Киева вернулся на свои маршруты, в целом столица жила без него 56 дней.

Источник: пресс-служба КГВА

Прямая речь Попко: "Эффективная работа власти города, энергетиков и ремонтных бригад практически восстановила стабильность энергетической инфраструктуры Киева. Это позволило городу постепенно возвращаться к восстановлению движения городского наземного электротранспорта. В течение последних дней, поочередно запускались отдельные линии трамваев и троллейбусов".

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Детали: По его словам, сейчас на 46-ти троллейбусных маршрутах работает 286 единиц транспорта, а на 32-х трамвайных - 195. В столичной власти считают, что транспортный кризис в Киеве пока преодолен.

В КГВА напомнили, что 23 декабря 2022 года из-за дефицита электроэнергии работа наземного электротранспорта столицы (трамваев и троллейбусов) была остановлена. На маршрутах наземного электротранспорта работали автобусы.

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