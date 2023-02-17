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У Росії підвищили генерала, який наказав штурмувати "Азовсталь"

Ірина БалачукП'ятниця, 17 лютого 2023, 11:08
У Росії підвищили генерала, який наказав штурмувати Азовсталь
Андрій Мордвічев. Фото РБК

Новим командувачем військ Центрального військового округу Росії призначили генерал-лейтенанта Андрія Мродвічева, який віддавав наказ штурмувати завод "Азовсталь" у Маріуполі.

Джерело: російське видання "Коммерсант" із посиланням на Єдиний держреєстр юросіб

Деталі: Мордвічев у 2017 році був начальником Південно-Сахалінського гарнізону. У 2018 році його призначили першим заступником командувача і начальником штабу 41-ї загальновійськової армії ЦВО Росії. У 2021 році він перебував на посаді першого заступника командувача 8-ї загальновійськової армії ПВО Росії.

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Із 2017 року командувачем військ російського ЦВО був генерал-полковник Олександр Лапін.

У січні 2023 року російські ЗМІ повідомили, що його призначили начальником Головного штабу Сухопутних військ Збройних Сил РФ.

У березні 2022 року Генштаб ЗСУ повідомив, що Мордвічева вбили в Україні, але Росія заявила, що це не так.

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За даними Російської служби ВВС News, широкому загалу Мордвічев став відомий завдяки Рамзану Кадирову.

Коли загони Кадирова почали висміювати, називаючи TikTok військами, глава Чечні прибув під Маріуполь. Він обіймав генерала Мордвічева, а той на камеру говорив, що "Ахмат – справді сила".

Наприкінці вересня 2022 року СБУ повідомила, що ідентифікувала генерала РФ, який віддав наказ захопити Маріуполь і штурмувати "Азовсталь". Ним виявився Мордвічев.

Йому повідомили про підозру за 3 статтями ККУ: 

  • ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, якщо вони призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків);
  • ч. 2 ст. 437 (ведення агресивної війни або агресивних воєнний дій);
  • ч. 2 ст. 28 (вчинення кримінального правопорушення групою осіб за попередньою змовою).

Теми: Росіявійнаармія
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