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В России повысили генерала, который приказал штурмовать "Азовсталь"

Ирина БалачукПятница, 17 февраля 2023, 11:08
В России повысили генерала, который приказал штурмовать Азовсталь
Андрей Мордвичев. Фото РБК

Новым командующим войсками Центрального военного округа России назначили генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева, который отдавал приказ штурмовать завод "Азовсталь" в Мариуполе.

Источник: российское издание "Коммерсант" со ссылкой на Единый госреестр юрлиц

Детали: Мордвичев в 2017 году был начальником Южно-Сахалинского гарнизона. В 2018 году его назначили первым заместителем командующего и начальником штаба 41-й общевойсковой армии ЦВО России. В 2021 году он находился в должности первого заместителя командующего 8-й общевойсковой армией ЮВО России.

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С 2017 года командующим войсками российского ЦВО был генерал-полковник Александр Лапин.

В январе 2023 года российские СМИ сообщили, что его назначили начальником Главного штаба Сухопутных войск Вооруженных Сил РФ.

В марте 2022 года Генштаб ВСУ сообщил, что Мордвичева убили в Украине, но Россия заявила, что это не так.

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По данным Русской службы ВВС News, широкой публике Мордвичев стал известен благодаря Рамзану Кадырову.

Когда отряды Кадырова начали высмеивать, называя TikTok войсками, глава Чечни прибыл под Мариуполь. Он обнимал генерала Мордвичева, а тот на камеру говорил, что "Ахмат – действительно сила".

В конце сентября 2022 года СБУ сообщила, что идентифицировала генерала РФ, который отдал приказ захватить Мариуполь и штурмовать "Азовсталь". Им оказался Мордвичев.

Ему сообщили о подозрении по 3 статьям УКУ: 

  • ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, если они привели к гибели людей и другим тяжким последствиям);
  • ч. 2 ст. 437 (ведение агрессивной войны или агрессивных военный действий);
  • ч. 2 ст. 28 (совершение уголовного преступления группой лиц по предварительному сговору).

Темы: Росcиявойнаармия
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