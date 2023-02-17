Арештований у Німеччині шпигун мав передати ФСБ координати поставлених Україні HIMARS – ЗМІ

Справа підозрюваного у шпигунстві співробітника Федеральної розвідувальної служби (BND) виявилась більш вибухонебезпечною, ніж було відомо раніше.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Tagesshau, про це стало відомо Spiegel.

Зокрема, російська спецслужба ФСБ намагалася через співробітника BND, якого наразі заарештовано, отримати дані про місцезнаходження артилерійських позицій та позицій ППО української армії.

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Відповідно, ФСБ доручила агенту BND зняти і передати їй GPS-дані з реактивних систем залпового вогню HIMARS, поставлених США, і системи протиповітряної оборони IRIS-T, поставленої Берліном.

Як винагороду за послуги співробітник отримав шестизначну суму, гроші були знайдені у нього при затриманні.

Однак, за словами інсайдерів, малоймовірно, що такі дані були передані.

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомлялося, 21 грудня Федеральна прокуратура Німеччини заарештувала співробітника Федеральної розвідувальної служби країни за підозрою у державній зраді – чоловіка підозрюють у шпигунстві на користь Росії.

Пізніше стало відомо, що Росія могла отримувати секретну інформацію про ситуацію в Україні через затриманого співробітника спецслужби.