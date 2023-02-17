Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Арестованный в Германии шпион должен был передать ФСБ координаты поставленных Украине HIMARS - СМИ

"Европейская правда"Пятница, 17 февраля 2023, 12:08

Дело подозреваемого в шпионаже сотрудника Федеральной разведывательной службы (BND) оказалось более взрывоопасным, чем было известно ранее.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Tagesshau, об этом стало известно Spiegel.

В частности, российская спецслужба ФСБ пыталась через сотрудника BND, который сейчас арестован, получить данные о местонахождении артиллерийских позиций и позиций ПВО украинской армии.

Реклама:

Соответственно, ФСБ поручила агенту BND снять и передать ей GPS-данные с реактивных систем залпового огня HIMARS, поставленных США, и системы противовоздушной обороны IRIS-T, поставленной Берлином.

В качестве вознаграждения за услуги сотрудник получил шестизначную сумму, деньги были найдены у него при задержании.

Однако, по словам инсайдеров, маловероятно, что такие данные были переданы.

ВИДЕО ДНЯ

Как сообщалось, 21 декабря Федеральная прокуратура Германии арестовала сотрудника Федеральной разведывательной службы страны по подозрению в государственной измене - мужчину подозревают в шпионаже в пользу России.

Позже стало известно, что Россия могла получать секретную информацию о ситуации в Украине через задержанного сотрудника спецслужбы.

Темы: ГерманияРосcияHIMARSУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Киеве, Запорожье, Днепре, Харькове и на Хмельниччине прогремели взрывы

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Все новости...
Германия
В Германии расследуют, как их электроника оказалась в российских "Орланах" – СМИ
Рисовал свастику на машинах украинцев: в Баден-Бадене оштрафовали чиновника 
Греция может передать Украине сто танков Leopard 1, которые отремонтирует Германия
Последние новости
08:13
В Будапеште Дунай вышел из берегов, уровень воды – самый высокий с 2013 года
08:11
ВСУ уничтожили 850 оккупантов и 26 артиллерийских систем за сутки
07:52
В Азербайджане говорят, что близки к мирному соглашению с Арменией
07:39
В Киеве, Запорожье, Днепре, Харькове и на Хмельниччине прогремели взрывы
07:13
Россияне нанесли ракетный удар по Конотопу: повредили жилой дом и СТО, есть раненые
06:42
обновляетсяТревога по всей стране: зафиксированы пуски крылатых ракет
06:36
Львовскую область атаковали более 10 "Шахедов" - Садовый
06:29
Оккупанты нанесли по Харькову 10 ударов - ОВА
06:19
В России сообщили, что сбили беспилотник над Курской областью
05:57
ISW сообщил о продвижении украинских войск вблизи Бахмута
Все новости...
Реклама: