Арестованный в Германии шпион должен был передать ФСБ координаты поставленных Украине HIMARS - СМИ

Дело подозреваемого в шпионаже сотрудника Федеральной разведывательной службы (BND) оказалось более взрывоопасным, чем было известно ранее.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Tagesshau, об этом стало известно Spiegel.

В частности, российская спецслужба ФСБ пыталась через сотрудника BND, который сейчас арестован, получить данные о местонахождении артиллерийских позиций и позиций ПВО украинской армии.

Соответственно, ФСБ поручила агенту BND снять и передать ей GPS-данные с реактивных систем залпового огня HIMARS, поставленных США, и системы противовоздушной обороны IRIS-T, поставленной Берлином.

В качестве вознаграждения за услуги сотрудник получил шестизначную сумму, деньги были найдены у него при задержании.

Однако, по словам инсайдеров, маловероятно, что такие данные были переданы.

Как сообщалось, 21 декабря Федеральная прокуратура Германии арестовала сотрудника Федеральной разведывательной службы страны по подозрению в государственной измене - мужчину подозревают в шпионаже в пользу России.

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Позже стало известно, что Россия могла получать секретную информацию о ситуации в Украине через задержанного сотрудника спецслужбы.