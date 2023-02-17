Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Арестованный в Германии шпион должен был передать ФСБ координаты поставленных Украине HIMARS - СМИ

"Европейская правда"Пятница, 17 февраля 2023, 13:08

Дело подозреваемого в шпионаже сотрудника Федеральной разведывательной службы (BND) оказалось более взрывоопасным, чем было известно ранее.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Tagesshau, об этом стало известно Spiegel.

В частности, российская спецслужба ФСБ пыталась через сотрудника BND, который сейчас арестован, получить данные о местонахождении артиллерийских позиций и позиций ПВО украинской армии.

Соответственно, ФСБ поручила агенту BND снять и передать ей GPS-данные с реактивных систем залпового огня HIMARS, поставленных США, и системы противовоздушной обороны IRIS-T, поставленной Берлином.

В качестве вознаграждения за услуги сотрудник получил шестизначную сумму, деньги были найдены у него при задержании.

Однако, по словам инсайдеров, маловероятно, что такие данные были переданы.

Как сообщалось, 21 декабря Федеральная прокуратура Германии арестовала сотрудника Федеральной разведывательной службы страны по подозрению в государственной измене - мужчину подозревают в шпионаже в пользу России.

ВИДЕО ДНЯ

Позже стало известно, что Россия могла получать секретную информацию о ситуации в Украине через задержанного сотрудника спецслужбы.

Читайте УП В Google News

Темы: ГерманияРосcияHIMARSУкраина
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Премьер Италии будет в Киеве во вторник, объявит о новом оружии - СМИ

видеоВ Бердянске пылает база отдыха, где был госпиталь россиян - горсовет

Новая добровольная мобилизация в Украине "дает хорошие результаты" - СМИ

Пригожин не смог заручиться поддержкой Кадырова в противостоянии с Минобороны РФ – ISW

Китай может предоставлять РФ нелетальную военную помощь – СМИ

От боев в Донецкой области зависит многое из того, что мы готовим – Зеленский

Все новости...
Германия
МВД Германии созвало саммит с местными властями по ситуации с размещением беженцев
Украина получит от союзников меньше танков Leopard 2, чем обещали – глава Минобороны Германии
Решение о передаче танков Украине было запоздалым – вице-канцлер Германии
Последние новости
14:55
Гендиректор РГК Фирташа уволился с должности
14:32
Спикер Госдумы назвал "самый подлый поступок Украины"
14:17
Хакеры атакуют шведские компании и органы власти из-за сожжения Корана
14:03
Украина будет бойкотировать Парламентскую ассамблею ОБСЕ в Вене из-за участия россиян
13:49
До полноценной программы поддержки Украины остались считанные недели - МФВ
13:31
В Германии нашли работу почти 90 тысяч украинцев
13:10
Россияне утром убили семью на Херсонщине, еще 4 раненых - ОВА
13:00
Потребление алкоголя может ускорить развитие Альцгеймера – исследование
12:53
Премьер Италии будет в Киеве во вторник, объявит о новом оружии - СМИ
12:33
Украина получает много аплодисментов, но недостаточно боеприпасов - Боррель
Все новости...