На тлі відсторонення Атрошенка Зеленський призначив начальника Чернігівської МВА

Президент Володимир Зеленський підписав розпорядження про призначення Дмитра Брижинського начальником Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області, який керував обороною міста.

Джерело: розпорядження президента №19/2023-рп

Дослівно: "Призначити Брижинського Дмитра Володимировича начальником Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області".

Реклама:

Деталі: Згідно з указом президента Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області була створена 7 лютого 2023 року.

Довідково: Брижинський – військовий. Очолював 93-тю окрему механізовану бригаду "Холодний Яр" з березні 2019 року. Раніше був начальником штабу та першим заступником командира військової частини 58-ї окремої мотопіхотної бригади ім. гетьмана Івана Виговського.

Під командуванням Брижинського бригада воювала на Авдіївському напрямку, а також на Луганщині — у районі Новотошківського, Бахмутської траси та Кримського.

ВІДЕО ДНЯ

Під час повномасштабного наступу росіян керував обороною Чернігів. Почесний громадянин Чернігова.

Знати більше: Голова Чернігова Атрошенко: Якщо мери будуть сидіти і мовчати, то пізніше вони будуть просто сидіти

Що було раніше: