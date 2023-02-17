На тлі відсторонення Атрошенка Зеленський призначив начальника Чернігівської МВА
Президент Володимир Зеленський підписав розпорядження про призначення Дмитра Брижинського начальником Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області, який керував обороною міста.
Джерело: розпорядження президента №19/2023-рп
Дослівно: "Призначити Брижинського Дмитра Володимировича начальником Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області".
Деталі: Згідно з указом президента Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області була створена 7 лютого 2023 року.
Довідково: Брижинський – військовий. Очолював 93-тю окрему механізовану бригаду "Холодний Яр" з березні 2019 року. Раніше був начальником штабу та першим заступником командира військової частини 58-ї окремої мотопіхотної бригади ім. гетьмана Івана Виговського.
Під командуванням Брижинського бригада воювала на Авдіївському напрямку, а також на Луганщині — у районі Новотошківського, Бахмутської траси та Кримського.
Під час повномасштабного наступу росіян керував обороною Чернігів. Почесний громадянин Чернігова.
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Що було раніше:
- У грудні 2022 року Яворівський районний суд Львова визнав винним у конфлікті інтересів мера Чернігова Владислава Атрошенка і позбавив його на рік права обіймати посаду міського голови. Таке рішення суд прийняв через те, що Атрошенко доручив своєму водієві вивезти за кордон автомобіль його дружини.
- 27 січня Львівський апеляційний суд мав розглядати апеляцію на рішення про відсторонення від посади мера Чернігова Владислава Атрошенка; підтримати міського голову приїхали очільники 30 міст, але засідання перенесли на 1 лютого.