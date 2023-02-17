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На тлі відсторонення Атрошенка Зеленський призначив начальника Чернігівської МВА

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 17 лютого 2023, 14:27
Дмитро Брижинський, фото: АрміяInform

Президент Володимир Зеленський підписав розпорядження про призначення Дмитра Брижинського начальником Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області, який керував обороною міста.

Джерело: розпорядження президента №19/2023-рп

Дослівно: "Призначити Брижинського Дмитра Володимировича начальником Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області".

Деталі: Згідно з указом президента Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області була створена 7 лютого 2023 року.

Довідково: Брижинський – військовий. Очолював 93-тю окрему механізовану бригаду "Холодний Яр" з березні 2019 року. Раніше був начальником штабу та першим заступником командира військової частини 58-ї окремої мотопіхотної бригади ім. гетьмана Івана Виговського.

Під командуванням Брижинського бригада воювала на Авдіївському напрямку, а також на Луганщині — у районі Новотошківського, Бахмутської траси та Кримського.

Під час повномасштабного наступу росіян керував обороною Чернігів. Почесний громадянин Чернігова.

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Що було раніше

  • У грудні 2022 року Яворівський районний суд Львова визнав винним у конфлікті інтересів мера Чернігова Владислава Атрошенка і позбавив його на рік права обіймати посаду міського голови. Таке рішення суд прийняв через те, що Атрошенко доручив своєму водієві вивезти за кордон автомобіль його дружини.
  • 27 січня Львівський апеляційний суд мав розглядати апеляцію на рішення про відсторонення від посади мера Чернігова Владислава Атрошенка; підтримати міського голову приїхали очільники 30 міст, але засідання перенесли на 1 лютого.

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Теми: ЧернігівЗеленськийвійна
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