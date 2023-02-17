На фоне отстранения Атрошенко Зеленский назначил начальника Черниговской ГВА

Президент Владимир Зеленский подписал распоряжение о назначении Дмитрия Брыжинского начальником Черниговской городской военной администрации Черниговского района Черниговской области, который руководил обороной города.

Источник: распоряжение президента №19/2023-рп

Дословно: "Назначить Брижинского Дмитрия Владимировича начальником Черниговской городской военной администрации Черниговского района Черниговской области".

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Детали: Согласно указу президента Черниговская городская военная администрация Черниговского района Черниговской области была создана 7 февраля 2023 года.

Справочно: Брыжинский - военный. Возглавлял 93-ю отдельную механизированную бригаду "Холодный Яр" с марта 2019 года. Ранее был начальником штаба и первым заместителем командира воинской части 58-й отдельной мотопехотной бригады им. гетмана Ивана Выговского.

Под командованием Брижинского бригада воевала на Авдеевском направлении, а также на Луганщине - в районе Новотошковского, Бахмутской трассы и Крымского.

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Во время полномасштабного наступления россиян руководил обороной Чернигова. Почетный гражданин Чернигова.

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