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На фоне отстранения Атрошенко Зеленский назначил начальника Черниговской ГВА

Станислав ПогориловПятница, 17 февраля 2023, 14:27
Дмитрий Брыжинский, фото: АрміяInform

Президент Владимир Зеленский подписал распоряжение о назначении Дмитрия Брыжинского начальником Черниговской городской военной администрации Черниговского района Черниговской области, который руководил обороной города.

Источник: распоряжение президента №19/2023-рп

Дословно: "Назначить Брижинского Дмитрия Владимировича начальником Черниговской городской военной администрации Черниговского района Черниговской области".

Детали: Согласно указу президента Черниговская городская военная администрация Черниговского района Черниговской области была создана 7 февраля 2023 года.

Справочно: Брыжинский - военный. Возглавлял 93-ю отдельную механизированную бригаду "Холодный Яр" с марта 2019 года. Ранее был начальником штаба и первым заместителем командира воинской части 58-й отдельной мотопехотной бригады им. гетмана Ивана Выговского.

Под командованием Брижинского бригада воевала на Авдеевском направлении, а также на Луганщине - в районе Новотошковского, Бахмутской трассы и Крымского.

Во время полномасштабного наступления россиян руководил обороной Чернигова. Почетный гражданин Чернигова.

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Что предшествовало:

  • В декаре 2022 года Яворивский районный суд Львова признал виновным в конфликте интересов мэра Чернигова Владислава Атрошенко и лишил его на год права занимать должность городского головы. Такое решение суд принял из-за того, что Атрошенко поручил своему водителю вывезти за границу автомобиль его жены.
  • 27 января Львовский апелляционный суд должен был рассматривать апелляцию на решение об отстранении от должности мэра Чернигова Владислава Атрошенко; поддержать городского голову приехали руководители 30 городов, но заседание перенесли на 1 февраля.

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Темы: ЧерниговЗеленскийвойна
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