Апеляція щодо відсторонення Атрошенка: на суд приїхали Кличко і 30 мерів

27 січня Львівський апеляційний суд мав розглядати апеляцію на рішення про відсторонення від посади мера Чернігова Владислава Атрошенка; підтримати міського голову приїхали очільники 30 міст, але засідання перенесли на 1 лютого.

Джерело: пресслужба мера Києва, голови Асоціації міст України Віталія Кличка з посиланням на його заяву перед початком засідання, мер Львова Андрій Садовий у Telegram

Пряма мова Кличка: "Це перший прецедент в історії України, коли громаду позбавляють очільника, якого вона обрала, за такими притягнутими за вуха підставами. Але на сьогоднішній день питання йде про кожного мера, про кожного голову громади, про кожного мешканця, з волевиявленням якого вже не рахуються. Переконаний в тому, що суд прийме правильне, зважене рішення відносно захисту самоврядування".

Фото з Telegram Садового

Деталі: Кличко зазначив, що в іншому випадку у мери будуть звертатися до "Європейського суду, до європейських конституцій".

Голова Асоціації міст наголосив: якщо апеляційний суд залишить рішення Яворівського суду в силі, то це означатиме "згортання демократичних процесів" в Україні.

Крім Кличка, підтримати мера Чернігова на суді приїхали мери 30 міст, депутати місцевих рад, нардеп.

Фото з Telegram Садового

Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що апеляційне засідання щодо справи про відсторонення мера Чернігова від виконання службових обов‘язків перенесли на 1 лютого.

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