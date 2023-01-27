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Апеляція щодо відсторонення Атрошенка: на суд приїхали Кличко і 30 мерів

Ірина БалачукП'ятниця, 27 січня 2023, 13:45
Мер Чернігова Владислав Атрошенко. ФОТО З TELEGRAM САДОВОГО

27 січня Львівський апеляційний суд мав розглядати апеляцію на рішення про відсторонення від посади мера Чернігова Владислава Атрошенка; підтримати міського голову приїхали очільники 30 міст, але засідання перенесли на 1 лютого.

Джерело: пресслужба мера Києва, голови Асоціації міст України Віталія Кличка з посиланням на його заяву перед початком засідання, мер Львова Андрій Садовий у Telegram

Пряма мова Кличка: "Це перший прецедент в історії України, коли громаду позбавляють очільника, якого вона обрала, за такими притягнутими за вуха підставами. Але на сьогоднішній день питання йде про кожного мера, про кожного голову громади, про кожного мешканця, з волевиявленням якого вже не рахуються. Переконаний в тому, що суд прийме правильне, зважене рішення відносно захисту самоврядування". 

 
 Фото з Telegram Садового

Деталі: Кличко зазначив, що в іншому випадку у мери будуть звертатися до "Європейського суду, до європейських конституцій".

Голова Асоціації міст наголосив: якщо апеляційний суд залишить рішення Яворівського суду в силі, то це  означатиме "згортання демократичних процесів" в Україні.

Крім Кличка, підтримати мера Чернігова на суді приїхали мери 30 міст, депутати місцевих рад, нардеп. 

 
Фото з Telegram Садового 

Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що апеляційне засідання щодо справи про відсторонення мера Чернігова від виконання службових обов‘язків перенесли на 1 лютого. 

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • 2 липня 2022 року меру Чернігова Владиславу Атрошенку вдруге не дозволили перетнути кордон. Він збирався взяти участь у конференції з відновлення України, що мала відбутися 4 липня у Швейцарії. Після цього на той час заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко натякнув меру Чернігова, що місто обійдеться і без нього.
  • Атрошенко заявив, що підлеглі президента намагаються усунути його від управління містом і попросив Володимира Зеленського втрутитися у цю ситуацію.
  • У вересні 2022 року НАЗК склало протокол про конфлікт інтересів та про корупцію щодо Атрошенка. На початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Атрошенко використовував службовий автомобіль в інтересах своєї сім'ї. При цьому було використано 200 л бензину, витрати на який відшкодували з міського бюджету.
  • Водночас, петиція на сайті президента з вимогою припинити політичний тиск на Атрошенка за два місяці зібрала понад 25 тисяч голосів і тепер її має розглянути президент.
  • На початку грудня 2022 року Яворівський районний суд Львова визнав винним у конфлікті інтересів мера Чернігова Владислава Атрошенка і позбавив його на рік права обіймати посаду міського голови. Таке рішення суд прийняв через те, що Атрошенко доручив своєму водієві вивезти за кордон автомобіль його дружини.

Теми: Чернігівсуд
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