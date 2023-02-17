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Обшуки у податківиці зі "списком бажань": ДБР не звітує про результати

Соня ЛукашоваП'ятниця, 17 лютого 2023, 18:18
Фото ілюстративне

Державне бюро розслідувань відмовилось повідомляти, чи оголосило підозру в.о. голови податкової служби Києва Оксані Датій, про "викриття" злочинів якої силовики заявляли раніше. 

Джерело: відповіді ДБР і Національного агентства з питань запобігання корупції на запит "Української правди"

Дослівно: "На сьогодні вживаються заходи щодо всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення… Надати більш детальну інформацію… не є можливим."

Деталі: Провадження стосовно Датій розслідують за статтями "зловживання владою" та "невиконання судового рішення". Його відкрили 18 жовтня 2022 року. 

Судячи з відповіді ДБР, розслідування ведеться за фактом злочинів. Силовики не повідомили, чи оголошені підозри.

Посилаючись на таємницю слідства, Держбюро розслідувань також не сказало, якою є встановлена сума збитків від злочинів.

Крім того, ДБР не відповіло, чи скеровувало в антикорупційні органи інформацію про нібито необгрунтовані активи чиновниці.

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Водночас, у Нацагентстві з питань запобігання корупції відповіли, що не отримували від ДБР таких даних. Також НАЗК не проводило моніторинг способу життя та повну перевірку декларації Оксани Датій.

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Що було раніше: 1 лютого під час серії резонасних обшуків і вручення підозр ДБР заявило, що "викрило керівницю податкової служби Києва на багатомільйонних оборудках".

Під час обшуку у в.о. голови податкової служби Києва Оксани Датій ДБР виявило список бажань серед яких: заробити мільйон доларів, соболина шуба та годинник Breguet.

У Бюро відзначили, що рівень життя чиновниці не відповідає рівню її офіційних доходів. Стверджувалось, що в посадовиці встановили "необгрунтованих активів" на 1,4 млн доларів.

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Теми: обшукиподатки
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