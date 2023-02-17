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Обыски у налоговика со "списком желаний": ДБР не отчитывается о результатах

Соня ЛукашоваПятница, 17 февраля 2023, 17:18
Обыски у налоговика со списком желаний: ДБР не отчитывается о результатах
Фото иллюстративное

Государственное бюро расследований отказалось сообщать, объявило ли подозрение и.о. главы налоговой службы Киева Оксане Датий, о "разоблачении" преступлений которой силовики заявляли ранее.

Источник: ответы ДБР и Национального агентства по предотвращению коррупции на запрос "Украинской правды"

Дословно: "На сегодняшний день принимаются меры по всестороннему, полному и беспристрастному исследованию обстоятельств уголовного правонарушения… Предоставить более подробную информацию… не представляется возможным."

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Подробности: Производство в отношении Дати расследуют по статьям "злоупотребление властью" и "неисполнение судебного решения". Его открыли 18 октября 2022 года.

Судя по ответу ГБР, расследование ведется по факту преступлений. Силовики не сообщили, объявлены ли подозрения.

Ссылаясь на тайну следствия, Госбюро расследований также не сказало, какова установленная сумма ущерба от преступлений.

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Кроме того, ДБР не ответило, направляло ли в антикоррупционные органы информацию о якобы необоснованных активах чиновницы.
В то же время в Нацагентстве по предотвращению коррупции ответили, что не получали от ДБР таких данных. Также НАПК не проводило мониторинг образа жизни и полную проверку декларации Оксаны Датий.

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Что было раньше: 1 февраля во время серии резонасных обысков и вручения подозрений ДБР заявило, что "разоблачило руководительницу налоговой службы Киева на многомиллионных сделках".

Во время обыска у и. о. главы налоговой службы Киева Оксаны Датий ДБР выявило список желаний среди которых: заработать миллион долларов, соболина шуба и часы Breguet.

В Бюро отметили, что уровень жизни чиновницы не соответствует уровню ее официальных доходов. Утверждалось, что в чиновницы установили "необоснованных активов" на 1,4 млн долларов. 

Темы: обыскиналоги
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