Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Загиблих військових РФ у лютому стало в п'ять разів більше, ніж раніше - BBC

"Українська правда"П'ятниця, 17 лютого 2023, 18:08
Загиблих військових РФ у лютому стало в п'ять разів більше, ніж раніше - BBC
Фото: Слово і діло

Кількість підтверджених загиблих росіян на війні в Україні різко зросла з початку лютого.

Джерело: BBC (російська служба)

Деталі: Журналісти стверджують, що під час останніх 14 днів кількість підтверджених втрат у п'ять разів перевищила звичайні щотижневі цифри, що може свідчити про наступ, який Росія почала на Донбасі.

Реклама:

Дослівно: "Підтверджені втрати почали суттєво зростати ще з середини грудня. Протягом усього 2022 року російські джерела щотижня зазвичай повідомляли приблизно про 250-300 загиблих. У січні ці цифри подвоїлися.

Але всього за два тижні лютого Російській службі Бі-бі-сі спільно з виданням "Медіазона" (визнана в Росії "іноагентом") і командою волонтерів вдалося підтвердити імена 1679 загиблих, що вп'ятеро більше за звичайні щотижневі цифри. Це найбільший приріст втрат російських військових за весь час вторгнення в Україну.

І йдеться тільки про ті дані, які нам вдається знайти і перевірити за відкритими джерелами, тобто реальна кількість втрат безумовно ще більша".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: Видання вказує, що з відкритих джерел відомо про смерть 1121 мобілізованого росіянина, 40% з яких загинули в період із 1 січня.

Передісторія:

  • Раніше російська служба ВВС повідомила, що майже половина загиблих російських мобілізованих, імена яких встановила російська служба BBC, загинули уже в 2023 році.

Теми: Росіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог

У ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Усі новини...
Росія
Росія відмовила Бразилії в участі в розслідуванні падіння літака Пригожина
В армії РФ багато дезертирів і"відмовників" – розвідка Британії
У Польщі розповіли про пошуки розвідки РФ охочих працювати проти Варшави
Останні новини
11:07
інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ в державі – опитування
11:05
Нардеп Гончаренко заявив про виявлення прослуховування в себе вдома, поліція розслідує
11:02
"Укргазвидобування" запустило дві нові свердловини: дають 200 тисяч кубів газу на добу
10:47
фотоАгент ФСБ, який "вербував" співробітницю СБУ в Одесі, отримав 15 років в’язниці
10:46
Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС
10:39
"Книжковий фестиваль 365 днів на рік". Власник розкриває подробиці відкриття книгарні на Хрещатику
10:35
За час дії "транспортного безвізу" рух товарів автошляхами між Україною та ЄС зріс на понад 40%
10:29
У МОЗ розповіли про наслідки хаотичного прийому антибіотиків
10:27
УЗ запускає Dnipro City Express із модернізованими електричками
10:09
Заступник глави МОЗ: Навіть сучасні антибіотики вже не діють на деякі бактерії
Усі новини...
Реклама: