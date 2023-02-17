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Погибших военных РФ в феврале стало в пять раз больше, чем раньше - BBC

"Украинская правда"Пятница, 17 февраля 2023, 19:08
Фото: Слово і діло

Количество подтвержденных погибших россиян на войне в Украине резко возросло с начала февраля.

Источник: BBC (русская служба)

Детали: Журналисты утверждают, что во время последних 14 дней количество подтвержденных потерь в пять раз превысило обычные еженедельные цифры, что может свидетельствовать о наступлении, которое Россия начала на Донбассе.

Дословно: "Подтвержденные потери начали существенно расти еще с середины декабря. В течение всего 2022 года российские источники еженедельно обычно сообщали примерно о 250-300 погибших. В январе эти цифры удвоились.

Но всего за две недели февраля Русской службе Би-би-си совместно с изданием "Медиазона" (признана в России "иноагентом") и командой волонтеров удалось подтвердить имена 1679 погибших, что в пять раз больше обычных еженедельных цифр. Это самый большой прирост потерь российских военных за все время вторжения в Украину.

И речь идет только о тех данных, которые нам удается найти и проверить по открытым источникам, то есть реальное количество потерь безусловно еще больше".

Детали: Издание указывает, что из открытых источников известно о смерти 1121 мобилизованного россиянина, 40% из которых погибли в период с 1 января.

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Предыстория:

  • Ранее русская служба ВВС сообщила, что почти половина погибших российских мобилизованных, имена которых установила русская служба BBC, погибли уже в 2023 году.

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Темы: Росcиявойна
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