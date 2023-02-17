Льовочкін проситься на вихід із комітету нацбезпеки Ради. Хоче – у молоді та спорту

Народний депутат з групи "Платформа за життя та мир" Сергій Льовочкін написав звернення до голови Верховної Ради, в якому просить погодити переведення його до комітету молоді і спорту.

Джерела: документ, який є у розпорядженні УП; коментар УП голови депутатської групи "Платформа за життя та мир" Юрія Бойка; коментар УП заступниці голови комітету нацбезпеки Мар‘яни Безуглої

Деталі: У зверненні Льовочкін просить погодити обрання його членом комітету з питань молоді і спорту і увільнити від обов’язків члена комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

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У коментарі УП Бойко підтвердив, що погоджував таку заяву члена своєї депутатської групи Льовочкіна про зміну парламентського комітету.

Заступниця голови комітету з питань нацбезпеки і оборони Безугла у коментарі УП також підтвердила, що Льовочкін повідомив членам комітету про те, що направив віповідне звернення на адресу спікера парламенту Руслана Стефанчука.

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