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Льовочкін проситься на вихід із комітету нацбезпеки Ради. Хоче – у молоді та спорту

"Українська правда"П'ятниця, 17 лютого 2023, 21:19
Фото: ZN.UA

Народний депутат з групи "Платформа за життя та мир" Сергій Льовочкін написав звернення до голови Верховної Ради, в якому просить погодити переведення його до комітету молоді і спорту.

Джерела: документ, який є у розпорядженні УП; коментар УП голови депутатської групи "Платформа за життя та мир" Юрія Бойка; коментар УП заступниці голови комітету нацбезпеки Мар‘яни Безуглої

Деталі: У зверненні Льовочкін просить погодити обрання його членом комітету з питань молоді і спорту і увільнити від обов’язків члена комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

 

У коментарі УП Бойко підтвердив, що погоджував таку заяву члена своєї депутатської групи Льовочкіна про зміну парламентського комітету.

Заступниця голови комітету з питань нацбезпеки і оборони Безугла у коментарі УП також підтвердила, що Льовочкін повідомив членам комітету про те, що направив віповідне звернення на адресу спікера парламенту Руслана Стефанчука.

Передісторія:

  • Льовочкін – один із колишніх лідерів "Опозиційної платформи – За життя". Ще до початку повномастабного російського вторгнення він разом із сестрою (на той момент теж народною депутаткою) Юлією Льовочкіною, за даними проєкту "Схеми", виїхав у Францію.
  • Після 24 лютого 2022 року Льовочкін вперше з’явився на засіданні парламенту 8 та 9 липня, але майже одразу знову виїхав за кордон
  • Заступниця голови комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Мар’яна Безугла ("Слуга народу") в інтерв’ю УП повідомляла, що Льовочкіна планують виключити у Раді зі складу комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки. 

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Теми: ЛьовочкінВерховна Рада
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