Левочкин просится на выход из комитета нацбезопасности Рады, хочет – в молодежи и спорта

Народный депутат из группы "Платформа за жизнь и мир" Сергея Левочкина написал обращение к председателю Верховной Рады, в котором просит согласовать перевод его в комитет молодежи и спорта.

Источники: документ, который есть в распоряжении УП; комментарий УП председателя депутатской группы "Платформа за жизнь и мир" Юрия Бойко; комментарий УП заместителя председателя комитета нацбезопасности Марьяны Безуглой

Детали: В обращении Левочкин просит согласовать избрание его членом комитета по вопросам молодежи и спорта и освободить от обязанностей члена комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

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В комментарии "Украинской правде" Бойко подтвердил, что согласовывал такое заявление члена своей депутатской группы Левочкина о смене парламентского комитета.

Заместитель председателя комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Марьяна Безуглая в комментарии УП также подтвердила, что Левочкин сообщил членам комитета о том, что направил соответствующее обращение в адрес спикера парламента Руслана Стефанчука.

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