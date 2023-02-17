Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Левочкин просится на выход из комитета нацбезопасности Рады, хочет – в молодежи и спорта

"Украинская правда"Пятница, 17 февраля 2023, 21:19
Фото: ZN.UA

Народный депутат из группы "Платформа за жизнь и мир" Сергея Левочкина написал обращение к председателю Верховной Рады, в котором просит согласовать перевод его в комитет молодежи и спорта.

Источники: документ, который есть в распоряжении УП; комментарий УП председателя депутатской группы "Платформа за жизнь и мир" Юрия Бойко; комментарий УП заместителя председателя комитета нацбезопасности Марьяны Безуглой

Детали: В обращении Левочкин просит согласовать избрание его членом комитета по вопросам молодежи и спорта и освободить от обязанностей члена комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

 

В комментарии "Украинской правде" Бойко подтвердил, что согласовывал такое заявление члена своей депутатской группы Левочкина о смене парламентского комитета.

Заместитель председателя комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Марьяна Безуглая в комментарии УП также подтвердила, что Левочкин сообщил членам комитета о том, что направил соответствующее обращение в адрес спикера парламента Руслана Стефанчука.

Предыстория:

  • Левочкин - один из бывших лидеров "Оппозиционной платформы - За жизнь". Еще до начала полномасштабного российского вторжения он вместе с сестрой (на тот момент тоже народным депутатом) Юлией Левочкиной, по данным проекта "Схемы", выехал во Францию.
  • После 24 февраля 2022 года Левочкин впервые появился на заседании парламента 8 и 9 июля, но почти сразу снова выехал за границу.
  • Заместитель председателя комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая в интервью УП сообщала, что Левочкина планируют исключить в Раде из состава комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки.

ВИДЕО ДНЯ

Читайте УП В Google News

Темы: ЛевочкинВерховная Рада
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Зеленский по итогам Ставки: Выравниваем ситуацию и готовим наши действия

Причиной смерти главы МИД Беларуси было самоубийство – СМИ

Спикер Госдумы назвал "самый подлый поступок Украины"

Премьер Италии будет в Киеве во вторник, объявит о новом оружии - СМИ

Новая добровольная мобилизация в Украине "дает хорошие результаты" - СМИ

Пригожин не смог заручиться поддержкой Кадырова в противостоянии с Минобороны РФ – ISW

Все новости...
Левочкин
Раде предлагают лишить Левочкина кресла в комитете нацбезопасности
Левочкин отреагировал на намерение Рады исключить его из комитета нацбезопасности и обороны
В Раде планируют исключить Левочкина из комитета нацбезопасности и обороны
Последние новости
23:10
Украина впервые завоевала медаль в командных соревнованиях на ЧМ по лыжной акробатике
23:05
В Италии после нескольких дней поисков нашли остатки "метеорита Святого Валентина"
22:34
Дуда: Если Лукашенко направит армию в Украину, нация пойдет против него
21:53
Зеленский: Каждый санкционный пакет Украины становится основой работы с партнерами
21:39
Зеленский по итогам Ставки: Выравниваем ситуацию и готовим наши действия
21:23
фотоОбстрелы Днепропетровщины: двое пострадавших, один в тяжелом состоянии
20:55
видеоМужа инста-блогерши задержали за нападение на патрульного
20:43
Швейцарцы разделились в вопросе, нужно ли оказывать больше помощи Украине
20:08
Потсдамский "Кремль" разрисовали флагом РФ и Z-символами
19:58
Зеленский ввел в действие санкции в отношении 333 россиян и Московской биржи
Все новости...