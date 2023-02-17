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Апеляційний суд арештував ексзаступника міністра Лозинського

Альона Мазуренко П'ятниця, 17 лютого 2023, 20:23
Апеляційний суд арештував ексзаступника міністра Лозинського
ФОТО МІНРЕГІОНУ

Апеляційна палата ВАКС на засіданні 17 лютого змінила запобіжний захід для колишнього заступника міністра розвитку громад Василя Лозинського і взяла його під варту із альтернативою застави у 50 млн грн.

Джерело: пресслужба САП

Дослівно: "17 лютого Апеляційна палата ВАКС в повному обсязі задовольнила апеляційну скаргу прокурора САП та обрала колишньому заступнику Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури, підозрюваному в проханні та одержанні 400 тис. доларів США неправомірної вигоди, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 50 млн грн застави".

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Деталі: Строк дії запобіжного заходу – до 22 березня 2023 року. 

24 січня ВАКС обрав для Лозинського запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Нагадаємо: 

ВІДЕО ДНЯ
  • 21 січня стало відомо, що НАБУ провело обшуки та затримало заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського.
  • Пізніше джерела УП повідомили, що Лозинського звинувачують в отриманні хабара в розмірі 400 тисяч доларів при закупівлі генераторів. Повна сума закупівлі складала 1,8 мільярда гривень.
  • Рішенням Кабінету міністрів 22 січня Лозинського було звільнено з посади заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури.

Теми: хабарАнтикорупційна прокуратураКабінет міністрівсуд
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