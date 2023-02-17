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Апелляционный суд арестовал экс-заместителя министра Лозинского

Алена МазуренкоПятница, 17 февраля 2023, 21:23
ФОТО МИНРЕГИОНА

Апелляционная палата ВАКС на заседании 17 февраля изменила меру пресечения для бывшего заместителя министра развития общин Василия Лозинского и взяла его под стражу с альтернативой залога в 50 млн грн.

Источник: пресс-служба САП

Дословно: "17 февраля Апелляционная палата ВАКС в полном объеме удовлетворила апелляционную жалобу прокурора САП и избрала бывшему заместителю Министра развития общин, территорий и инфраструктуры, подозреваемому в просьбе и получении 400 тыс. долларов неправомерной выгоды, меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 50 млн грн залога".

Детали: Срок действия меры пресечения - до 22 марта 2023 года.

24 января ВАКС избрал для Лозинского меру пресечения в виде домашнего ареста.

Напомним:

  • 21 января стало известно, что НАБУ провело обыски и задержало заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Василия Лозинского.
  • Позже источники УП сообщили, что Лозинского обвиняют в получении взятки в размере 400 тысяч долларов при закупке генераторов. Полная сумма закупки составляла 1,8 миллиарда гривен.
  • Решением Кабинета министров 22 января Лозинский был уволен с должности заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры.

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Темы: взяткаАнтикоррупционная прокуратураКабинет министровсуд
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