23-24 лютого повітряні сили очікують можливих провокацій Росії – Ігнат

У повітряних силах Збройних сил вважають, що 23-24 лютого можливі провокації Росії та ракетні обстріли, українські захисники готуються "на кожен день".

Джерело: речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі "Українського радіо" та радіо "Донбас.Реалії"

Пряма мова: "Вони постійно спішать щось довести своєму фюреру (Путіну - ред.), чи він сам хоче довести щось своєму народу.

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До певних дат ми вже звикли, що йде це (обстріли - ред.)... Тут вже бачите - терміни починають тиснути.

Вони хочуть десь до 23-го лютого - це у них день захисника вітчизни, а наступний день - це річниця вторгнення в Україну, яку вони хочуть захопити. От, можливо і скорочують терміни обстрілів, щоб найбільше дошкулити Україні усіма типами озброєння...

Все, що буде під рукою у ворога, буде застосовано, тому що уже все перепробував. У нього лише один аргумент – залякувати Україну і світ якоюсь "зброєю апокаліпсису".

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Деталі: На питання, коли можливі масштабні обстріли РФ, Ігнат відповів: "Можна прогнозувати, що 23-24 число, це сакральні дати (для росіян - ред.). Готуємось уже на кожен день".

Речник повітряників додав, що захисникам хотілося б збивати 100% ворожих ракет, але це не вдається зробити, бо в Україні великі території, а засобів ППО мало.

Він додав, що після масованих атак українська техніка одразу знову готується до наступного відбиття.

Ігнат наголосив, що Україна наразі не може збивати ракети Х-22, Онікс та Х-31: "Для цих ракет потрібні ЗРК Patriot PAC-3, SAMP/T".

За його словами, РФ має в запасі ще багато С-300 та Х-22, не припиняє виробництво "Калібрів" та Х-101. Щодо "Іскандерів" – інформація відсутня.

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