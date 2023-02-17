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23-24 лютого повітряні сили очікують можливих провокацій Росії – Ігнат

Альона Мазуренко П'ятниця, 17 лютого 2023, 21:48
23-24 лютого повітряні сили очікують можливих провокацій Росії – Ігнат
ЮРІЙ ІГНАТ. ФОТО ПОВІТРЯНИХ СИЛ

У повітряних силах Збройних сил вважають, що 23-24 лютого можливі провокації Росії та ракетні обстріли, українські захисники готуються "на кожен день". 

Джерело: речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі "Українського радіо" та радіо "Донбас.Реалії"

Пряма мова: "Вони постійно спішать щось довести своєму фюреру (Путіну - ред.), чи він сам хоче довести щось своєму народу.

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До певних дат ми вже звикли, що йде це (обстріли - ред.)... Тут вже бачите - терміни починають тиснути.

Вони хочуть десь до 23-го лютого - це у них день захисника вітчизни, а наступний день - це річниця вторгнення в Україну, яку вони хочуть захопити. От, можливо і скорочують терміни обстрілів, щоб найбільше дошкулити Україні усіма типами озброєння...

Все, що буде під рукою у ворога, буде застосовано, тому що уже все перепробував. У нього лише один аргумент – залякувати Україну і світ якоюсь "зброєю апокаліпсису".

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Деталі: На питання, коли можливі масштабні обстріли РФ, Ігнат відповів: "Можна прогнозувати, що 23-24 число, це сакральні дати (для росіян - ред.). Готуємось уже на кожен день".

Речник повітряників додав, що захисникам хотілося б збивати 100% ворожих ракет, але це не вдається зробити, бо в Україні великі території, а засобів ППО мало.

Він додав, що після масованих атак українська техніка одразу знову готується до наступного відбиття.

Ігнат наголосив, що Україна наразі не може збивати ракети Х-22, Онікс та Х-31: "Для цих ракет потрібні ЗРК Patriot PAC-3, SAMP/T".

За його словами, РФ має в запасі ще багато С-300 та Х-22, не припиняє виробництво "Калібрів" та Х-101. Щодо "Іскандерів" – інформація відсутня.

Нагадаємо: 

  • З наближенням річниці російського вторгнення окупанти почали вдаватися до нової тактики обстрілів України.
  • Спочатку загарбники атакують Україну "Шахедами", а потім випускають ракети, зокрема балістичні. Усе це відбувається пізно ввечері або ж вночі.
  • Зокрема, вночі 16 лютого Росія випустила по Україні 36 ракет (12 крилатих ракет повітряного базування Х-101/555, 8 крилатих ракет морського базування "Калібр", 12 крилатих протикорабельних ракет повітряного базування Х-22, 3 керовані авіаційні ракети Х-59/31, 1 протикорабельна ракета "Онікс"). ППО знищила 16 із них.
  • Окупанти влучили на півночі, заході України, у Дніпропетровській і Кіровоградській областях.

Теми: Повітряні сили ЗСУракетний ударРосіявійна
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