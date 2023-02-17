23-24 февраля воздушные силы ожидают возможных провокаций России – Игнат

В воздушных силах Вооруженных сил считают, что 23-24 февраля возможны провокации России и ракетные обстрелы, украинские защитники готовятся "на каждый день".

Источник: представитель Воздушных сил Юрий Игнат в эфире "Украинского радио" и радио "Донбас.Реалии"

Прямая речь: "Они постоянно спешат что-то доказать своему фюреру (Путину - ред.), или он сам хочет доказать что-то своему народу.

К определенным датам мы уже привыкли, что идет это (обстрелы - ред.)... Здесь уже видите - сроки начинают поджимать.

Они хотят где-то до 23-го февраля - это у них день защитника отечества, а следующий день - это годовщина вторжения в Украину, которую они хотят захватить. Вот, возможно и сокращают сроки обстрелов, чтобы больше всего досадить Украине всеми типами вооружения...

Все, что будет под рукой у врага, будет применено, потому что он уже все перепробовал. У него только один аргумент - запугивать Украину и мир каким-то "оружием апокалипсиса".

Детали: На вопрос, когда возможны масштабные обстрелы РФ, Игнат ответил: "Можно прогнозировать, что 23-24 число, это сакральные даты (для россиян - ред.). Готовимся уже на каждый день".

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Представитель воздушников добавил, что защитникам хотелось бы сбивать 100% вражеских ракет, но это не удается сделать, потому что в Украине большие территории, а средств ПВО мало.

Он добавил, что после массированных атак украинская техника сразу снова готовится к следующему отражению.

Игнат отметил, что Украина пока не может сбивать ракеты Х-22, Оникс и Х-31: "Для этих ракет нужны ЗРК Patriot PAC-3, SAMP/T".

По его словам, РФ имеет в запасе еще много С-300 и Х-22, не прекращает производство "Калибров" и Х-101. Относительно "Искандеров" - информация отсутствует.

Напомним: