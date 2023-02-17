У Росії спалахнув хімічний завод
П'ятниця, 17 лютого 2023, 23:39
Ввечері 17 лютого у російському місті Уфа на хімічному заводі спалахнула пожежа.
Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости"
Деталі: Пожежа виникла на хімзаводі, який належить компанії "Крезол". Вогонь охопив складські приміщення заводу, пише видання.
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Пожежі присвоїли другу категорію. До гасіння вогню залучили 16 одиниць техніки.
Повідомляється, що постраждалих внаслідок пожежі немає. Працівники заводу змогли евакуюватися самостійно.
Довідково: "Крезол" – найбільший російський виробник і постачальник хімічних реагентів і лабораторного обладнання.
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Компанія також займається створенням бурових реагентів для глушіння свердловин та виробництвом хімреагентів, які підвищують нафтовіддачу пластів.
Що цьому передувало:
- Напередодні у місті Магадан РФ загорівся склад з відремонтованими вантажними машинами, пожежа охопила майже 600 кв. м, згоріла техніка на 15-20 млн рублів.
- 14 лютого у російському місті Коломна Московської області сталася пожежа на території адміністративної будівлі заводу з ремонту залізничних вагонів.