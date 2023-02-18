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У Росії спалахнув хімічний завод

"Українська правда"Субота, 18 лютого 2023, 00:39
Пожежа на хімзаводі в Уфі. Скрін з відео

Ввечері 17 лютого у російському місті Уфа на хімічному заводі спалахнула пожежа.

Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости"

Деталі: Пожежа виникла на хімзаводі, який належить компанії "Крезол". Вогонь охопив складські приміщення заводу, пише видання.

Пожежі присвоїли другу категорію. До гасіння вогню залучили 16 одиниць техніки.

 
 

Повідомляється, що постраждалих внаслідок пожежі немає. Працівники заводу змогли евакуюватися самостійно.

Довідково: "Крезол" – найбільший російський виробник і постачальник хімічних реагентів і лабораторного обладнання.

Компанія також займається створенням бурових реагентів для глушіння свердловин та виробництвом хімреагентів, які підвищують нафтовіддачу пластів.

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Що цьому передувало:

  • Напередодні у місті Магадан РФ загорівся склад з відремонтованими вантажними машинами, пожежа охопила майже 600 кв. м, згоріла техніка на 15-20 млн рублів.
  • 14 лютого у російському місті Коломна Московської області сталася пожежа на території адміністративної будівлі заводу з ремонту залізничних вагонів.

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Теми: Росіяпожежа
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