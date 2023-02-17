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У Росії спалахнув хімічний завод

"Українська правда"П'ятниця, 17 лютого 2023, 23:39
У Росії спалахнув хімічний завод
Пожежа на хімзаводі в Уфі. Скрін з відео

Ввечері 17 лютого у російському місті Уфа на хімічному заводі спалахнула пожежа.

Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости"

Деталі: Пожежа виникла на хімзаводі, який належить компанії "Крезол". Вогонь охопив складські приміщення заводу, пише видання.

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Пожежі присвоїли другу категорію. До гасіння вогню залучили 16 одиниць техніки.

 
 

Повідомляється, що постраждалих внаслідок пожежі немає. Працівники заводу змогли евакуюватися самостійно.

Довідково: "Крезол" – найбільший російський виробник і постачальник хімічних реагентів і лабораторного обладнання.

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Компанія також займається створенням бурових реагентів для глушіння свердловин та виробництвом хімреагентів, які підвищують нафтовіддачу пластів.

Що цьому передувало:

  • Напередодні у місті Магадан РФ загорівся склад з відремонтованими вантажними машинами, пожежа охопила майже 600 кв. м, згоріла техніка на 15-20 млн рублів.
  • 14 лютого у російському місті Коломна Московської області сталася пожежа на території адміністративної будівлі заводу з ремонту залізничних вагонів.

Теми: Росіяпожежа
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