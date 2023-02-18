В России вспыхнул химический завод
Суббота, 18 февраля 2023, 00:39
Вечером 17 февраля в российском городе Уфа на химическом заводе вспыхнул пожар.
Источник: российское пропагандистское издание "РИА Новости"
Детали: Пожар возник на химзаводе, который принадлежит компании "Крезол". Огонь охватил складские помещения завода, пишет издание.
Пожару присвоили вторую категорию. К тушению огня привлекли 16 единиц техники.
Сообщается, что пострадавших в результате пожара нет. Работники завода смогли эвакуироваться самостоятельно.
Справка: "Крезол" – крупнейший российский производитель и поставщик химических реагентов и лабораторного оборудования.
Компания также занимается созданием буровых реагентов для глушения скважин и производством химреагентов, которые повышают нефтеотдачу пластов.
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Что этому предшествовало:
- Накануне в городе Магадан РФ загорелся склад с отремонтированными грузовыми машинами, пожар охватил почти 600 кв. м, сгорела техника на 15-20 млн рублей.
- 14 февраля в российском городе Коломна Московской области произошел пожар на территории административного здания завода по ремонту железнодорожных вагонов.