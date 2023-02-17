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В России вспыхнул химический завод

"Украинская правда"Пятница, 17 февраля 2023, 23:39
В России вспыхнул химический завод
Пожар на химзаводе в Уфе. Скрин с видео

Вечером 17 февраля в российском городе Уфа на химическом заводе вспыхнул пожар.

Источник: российское пропагандистское издание "РИА Новости"

Детали: Пожар возник на химзаводе, который принадлежит компании "Крезол". Огонь охватил складские помещения завода, пишет издание.

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Пожару присвоили вторую категорию. К тушению огня привлекли 16 единиц техники.

 
 

Сообщается, что пострадавших в результате пожара нет. Работники завода смогли эвакуироваться самостоятельно.

Справка: "Крезол" – крупнейший российский производитель и поставщик химических реагентов и лабораторного оборудования.

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Компания также занимается созданием буровых реагентов для глушения скважин и производством химреагентов, которые повышают нефтеотдачу пластов.

Что этому предшествовало:

  • Накануне в городе Магадан РФ загорелся склад с отремонтированными грузовыми машинами, пожар охватил почти 600 кв. м, сгорела техника на 15-20 млн рублей.
  • 14 февраля в российском городе Коломна Московской области произошел пожар на территории административного здания завода по ремонту железнодорожных вагонов.

Темы: Росcияпожар
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