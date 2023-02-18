ЧВК "Вагнер" потеряла в Украине более 30 тыс. боевиков – Белый дом

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину частная военная компания "Вагнер" потеряла ранеными и погибшими более 30 тыс. наемников.

Источник: представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби, которого цитирует издание "CNN"

Детали: По словам Кирби, из более 30 тыс. "вагнеровцев" погибли около 9 тыс., а около половины из этих 9 тыс. были убиты с середины декабря.

Представитель Белого дома подчеркнул, что около 90% "вагнеровцев", погибших в декабре, были завербованы в российских тюрьмах.

По словам Кирби, ЧВК "Вагнер" в значительной степени полагается на осужденных для пополнения своих рядов, несмотря на заявления Евгения Пригожина о прекращении вербовки людей в тюрьмах.

Прямая речь: "Они ("Вагнер" – ред.) обращаются со своими новобранцами, преимущественно осужденными, как с пушечным мясом, бросая их, в буквальном смысле, в мясорубку...

Он (Пригожин – ред.) просто вырвал их из тюрем и бросил на поле боя без подготовки, без экипировки, без организационного командования, просто бросил в бой".

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Больше деталей: Кирби заявил, что недавно "Вагнер" понес тяжелые потери в ожесточенных боях за Бахмут.

По его словам, после усиления боев за последние несколько дней РФ достигла "постепенных успехов" в Бахмуте и вокруг него. При этом, отметил он, США не могут предсказать, удастся ли России прорваться в город.

Но даже если это произойдет, добавил Кирби, Бахмут не имеет "реальной стратегической ценности", а потому США считают, что Украина сохранит свои сильные оборонительные линии на Донбассе.

Что этому предшествовало: По подсчетам ВВС, количество подтвержденных погибших россиян на войне в Украине резко возросло с начала февраля.