Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ЧВК "Вагнер" потеряла в Украине более 30 тыс. боевиков – Белый дом

"Украинская правда"Суббота, 18 февраля 2023, 01:45
БЕЛЫЙ ДОМ, ФОТО GETTY IMAGES

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину частная военная компания "Вагнер" потеряла ранеными и погибшими более 30 тыс. наемников.

Источник: представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби, которого цитирует издание "CNN"

Детали: По словам Кирби, из более 30 тыс. "вагнеровцев" погибли около 9 тыс., а около половины из этих 9 тыс. были убиты с середины декабря.

Представитель Белого дома подчеркнул, что около 90% "вагнеровцев", погибших в декабре, были завербованы в российских тюрьмах.

По словам Кирби, ЧВК "Вагнер" в значительной степени полагается на осужденных для пополнения своих рядов, несмотря на заявления Евгения Пригожина о прекращении вербовки людей в тюрьмах.

Прямая речь: "Они ("Вагнер" – ред.) обращаются со своими новобранцами, преимущественно осужденными, как с пушечным мясом, бросая их, в буквальном смысле, в мясорубку...

Он (Пригожин – ред.) просто вырвал их из тюрем и бросил на поле боя без подготовки, без экипировки, без организационного командования, просто бросил в бой".

ВИДЕО ДНЯ

Больше деталей: Кирби заявил, что недавно "Вагнер" понес тяжелые потери в ожесточенных боях за Бахмут.

По его словам, после усиления боев за последние несколько дней РФ достигла "постепенных успехов" в Бахмуте и вокруг него. При этом, отметил он, США не могут предсказать, удастся ли России прорваться в город.

Но даже если это произойдет, добавил Кирби, Бахмут не имеет "реальной стратегической ценности", а потому США считают, что Украина сохранит свои сильные оборонительные линии на Донбассе.

Что этому предшествовало: По подсчетам ВВС, количество подтвержденных погибших россиян на войне в Украине резко возросло с начала февраля.

Поддержите УП на Patreon

Темы: ВагнерУкраинавойнаСША
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Зеленский: Мы готовимся к короткой войне и к нашей победе

Причиной смерти главы МИД Беларуси было самоубийство – СМИ

Спикер Госдумы назвал "самый подлый поступок Украины"

Премьер Италии будет в Киеве во вторник, объявит о новом оружии - СМИ

Новая добровольная мобилизация в Украине "дает хорошие результаты" - СМИ

Пригожин не смог заручиться поддержкой Кадырова в противостоянии с Минобороны РФ – ISW

Все новости...
Вагнер
На Луганщине "заканчиваются вагнеровцы" - ОВА
Путин лично помиловал “вагнеровцев” для отправки их на фронт – росСМИ
Путин хочет ввести соцподдержку для наемников ЧВК в Украине
Последние новости
03:15
Россияне ударили двумя ракетами по промзоне Краматорска – мэр
02:33
Северная Корея запустила две баллистические ракеты в сторону Восточного моря
01:35
Китай пересечет "красную линию", предоставив летальное оружие России – постпред США в ООН
00:38
По Сумщине россияне ударили из минометов и сбросили 20 мин
23:54
Зеленский: Мы готовимся к короткой войне и к нашей победе
23:10
Украина впервые завоевала медаль в командных соревнованиях на ЧМ по лыжной акробатике
23:05
В Италии после нескольких дней поисков нашли остатки "метеорита Святого Валентина"
22:34
Дуда: Если Лукашенко направит армию в Украину, нация пойдет против него
21:53
Зеленский: Каждый санкционный пакет Украины становится основой работы с партнерами
21:39
Зеленский по итогам Ставки: Выравниваем ситуацию и готовим наши действия
Все новости...