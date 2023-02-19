Країни ЄС шукають можливість спільно купувати снаряди для України – ЗМІ

Країни Європейського Союзу шукають можливості об'єднати зусилля, щоби разом закуповувати боєприпаси для України.

Джерело: інформаційне агентство Reuters

Деталі: Видання пише, що глави МЗС країн ЄС планують обговорити ідею спільних закупівель необхідних Збройним силам України 155-мм артилерійських снарядів на зустрічі у Брюсселі, яка відбудеться 20 лютого.

Співрозмовники Reuters серед європейських чиновників розповіли, що об'єднання зусиль дало б більший ефект, ніж розміщення країнами індивідуальних замовлень.

Великі замовлення допомогли б залучити у виробництво додаткові інвестиції, пише агентство.

При цьому видання цитує президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляйєн, яка висловила впевненість у тому, що нагальність ситуації переконає членів ЄС відмовитися від своєї колишньої концепції купувати зброю на національному рівні.

Нагадаємо: журналісти CNN показали відеорепортаж про те, як у Пенсільванії виготовляють зброю для України.