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Страны ЕС ищут возможность совместно закупать снаряды для Украины – СМИ

"Украинская правда"Воскресенье, 19 февраля 2023, 06:55
Патроны. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО С САЙТА PIXABAY

Страны Европейского Союза ищут возможности объединить усилия, чтобы вместе закупать боеприпасы для Украины.

Источник: информационное агентство Reuters

Детали: Издание пишет, что главы МИД стран ЕС планируют обсудить идею совместных закупок необходимых Вооруженным силам Украины 155-мм артиллерийских снарядов на встрече в Брюсселе, которая состоится 20 февраля.

Собеседники Reuters среди европейских чиновников рассказали, что объединение усилий дало бы больший эффект, чем размещение странами индивидуальных заказов.

Крупные заказы помогли бы привлечь в производство дополнительные инвестиции, пишет агентство.

При этом издание цитирует президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, которая выразила уверенность в том, что неотложность ситуации убедит членов ЕС отказаться от своей прежней концепции покупать оружие на национальном уровне.

Напомним: журналисты CNN показали видеорепортаж о том, как в Пенсильвании изготавливают оружие для Украины.

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Темы: ЕСоружиеУкраина
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