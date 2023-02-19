Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Страны ЕС ищут возможность совместно закупать снаряды для Украины – СМИ

"Украинская правда"Воскресенье, 19 февраля 2023, 05:55
Страны ЕС ищут возможность совместно закупать снаряды для Украины – СМИ
Патроны. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО С САЙТА PIXABAY

Страны Европейского Союза ищут возможности объединить усилия, чтобы вместе закупать боеприпасы для Украины.

Источник: информационное агентство Reuters

Детали: Издание пишет, что главы МИД стран ЕС планируют обсудить идею совместных закупок необходимых Вооруженным силам Украины 155-мм артиллерийских снарядов на встрече в Брюсселе, которая состоится 20 февраля.

Реклама:

Собеседники Reuters среди европейских чиновников рассказали, что объединение усилий дало бы больший эффект, чем размещение странами индивидуальных заказов.

Крупные заказы помогли бы привлечь в производство дополнительные инвестиции, пишет агентство.

При этом издание цитирует президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, которая выразила уверенность в том, что неотложность ситуации убедит членов ЕС отказаться от своей прежней концепции покупать оружие на национальном уровне.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: журналисты CNN показали видеорепортаж о том, как в Пенсильвании изготавливают оружие для Украины.

Темы: ЕСоружиеУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Киеве, Запорожье, Днепре, Харькове и на Хмельниччине прогремели взрывы

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Все новости...
ЕС
ЕС осудил российские псевдовыборы на оккупированных территориях Украины
Правящая партия Грузии запускает процедуру импичмента президентки за турне в ЕС
Боррель: Украина должна стать членом ЕС, хорошо бы зафиксировать "горизонт" для новых членов
Последние новости
08:15
В Киеве упали обломки в двух районах: есть возгорание многоэтажки - КГВА
08:13
В Будапеште Дунай вышел из берегов, уровень воды – самый высокий с 2013 года
08:11
ВСУ уничтожили 850 оккупантов и 26 артиллерийских систем за сутки
07:52
В Азербайджане говорят, что близки к мирному соглашению с Арменией
07:39
В Киеве, Запорожье, Днепре, Харькове и на Хмельниччине прогремели взрывы
07:13
Россияне нанесли ракетный удар по Конотопу: повредили жилой дом и СТО, есть раненые
06:42
обновляетсяТревога по всей стране: зафиксированы пуски крылатых ракет
06:36
Львовскую область атаковали более 10 "Шахедов" - Садовый
06:29
Оккупанты нанесли по Харькову 10 ударов - ОВА
06:19
В России сообщили, что сбили беспилотник над Курской областью
Все новости...
Реклама: