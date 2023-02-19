У Криму родичі масово скаржаться на порушення прав мобілізованих – Генштаб

Родичі мобілізованих на тимчасово окупованій території АР Крим масово звертаються до Міністерства оборони РФ через порушення прав військовослужбовців.

Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook

Деталі: За даними Генштабу, основними причинами скарг родичів мобілізованих у Криму стали:

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відсутність ротацій та відпусток понад 6 місяць та будь-яких їх перспектив у наступні 2-3 місяці;

незадовільне харчування та санітарно-гігієнічні умови, через що родичі змушені постійно надсилати мобілізованим їжу та особисті речі;

використання офіцерами російських окупаційних військ службового становища для власного збагачення, зокрема рядовому та сержантському складу пропонуються короткострокові відпустки за хабар у розмірі 1000 доларів.

У Генштабі зазначили, Міноборони РФ ніяк не реагує на звернення громадян.

Що цьому передувало: У Донецькій області мобілізовані росіяни часто відмовляються йти у наступ і їх відправлють доучуватися.