В Крыму родственники массово жалуются на нарушение прав мобилизованных – Генштаб
Воскресенье, 19 февраля 2023, 06:24
Родственники мобилизованных на временно оккупированной территории АР Крым массово обращаются в Министерство обороны РФ из-за нарушения прав военнослужащих.
Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook
Детали: По данным Генштаба, основными причинами жалоб родственников мобилизованных в Крыму стали:
Реклама:
- отсутствие ротаций и отпусков более 6 месяцев и любых их перспектив в последующие 2-3 месяца;
- неудовлетворительное питание и санитарно-гигиенические условия, из-за чего родственники вынуждены постоянно присылать мобилизованным еду и личные вещи;
- использование офицерами российских оккупационных войск служебного положения для собственного обогащения, в частности рядовому и сержантскому составу предлагаются краткосрочные отпуска за взятку в размере 1000 долларов.
В Генштабе отметили, Минобороны РФ никак не реагирует на обращения граждан.
Что этому предшествовало: В Донецкой области мобилизованные россияне часто отказываются идти в наступление и их отправляют доучиваться.