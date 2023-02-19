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В Крыму родственники массово жалуются на нарушение прав мобилизованных – Генштаб

"Украинская правда"Воскресенье, 19 февраля 2023, 06:24
В Крыму родственники массово жалуются на нарушение прав мобилизованных – Генштаб
РОССИЙСКИЕ МОБИЛИЗОВАННЫЕ. ФОТО ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ С САЙТА "РИА НОВОСТИ"

Родственники мобилизованных на временно оккупированной территории АР Крым массово обращаются в Министерство обороны РФ из-за нарушения прав военнослужащих.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Детали: По данным Генштаба, основными причинами жалоб родственников мобилизованных в Крыму стали:

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  • отсутствие ротаций и отпусков более 6 месяцев и любых их перспектив в последующие 2-3 месяца;
  • неудовлетворительное питание и санитарно-гигиенические условия, из-за чего родственники вынуждены постоянно присылать мобилизованным еду и личные вещи;
  • использование офицерами российских оккупационных войск служебного положения для собственного обогащения, в частности рядовому и сержантскому составу предлагаются краткосрочные отпуска за взятку в размере 1000 долларов.

В Генштабе отметили, Минобороны РФ никак не реагирует на обращения граждан.

Что этому предшествовало: В Донецкой области мобилизованные россияне часто отказываются идти в наступление и их отправляют доучиваться.

Темы: ГенштабКрыммобилизация
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