Причиною смерті глави МЗС Білорусі було самогубство – ЗМІ

Причиною смерті міністра закордонних справ Білорусі Володимира Макея в листопаді минулого року було самогубство.

Джерело: білоруське опозиційне видання "Наша Ніва" з посиланням на 4 незалежні джерела зі сфери медицини та держуправління

Деталі: Видання зазначає, що причину смерті Макея в повідомленні державного агентства БЕЛТА 26 листопада не вказували.

Чотири джерела "Нашої Ніви" у сфері держуправління та медицини назвали причиною смерті самогубство.

Видання пише, що до такого рішення могла призвести сукупність чинників, але не озвучує подробиць з етичних міркувань.

Водночас зазначається, що останні роки життя міністра супроводжувалися "як політичними, так і особистими драмами".

"Друзі Макея кажуть, що він болісно переживав крах курсу, який проводив, і часто відчував себе непотрібним, а іноді просто недоречним", - пише видання.

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За його даними, Макей також знав, що адміністрація самопроголошеного президента Олександра Лукашенка почала шукати кандидатів на його місце.

"Останнім часом йому відмовляли в особистій увазі, це дуже чутливо для нього", - розповів його колега.

"Це не означає, що завтра його приберуть. Але він розумів, що колишнє високе становище добігає кінця. І він після своїх висот більше ніде себе не бачив", - розповів один зі співрозмовників.

Також у Макея були проблеми в сім'ї.

Як повідомляє "Наша Ніва", у день загибелі Макей повернувся додому в Дрозди один. В іншій квартирі залишилися його дружина Віра Полякова та молодший син.

За інформацією видання, першим, хто знайшов мертвого міністра, був старший син Полякової, який поїхав у Дрозди після безуспішних спроб родичів зв'язатися з ним телефоном.

Співрозмовники "Нашої Ніви" не бачать ознак того, що це було вбивство, замасковане під самогубство.

Видання закінчує свій матеріал цитатою Макея і пов'язує її з війною в Україні.

"Я не пам'ятаю, хто це сказав, але якщо тебе збираються стратити, то краще стратити за вірність, ніж за зраду", - заявив Макей 1 квітня 2022 року, "коли стало зрозуміло, що план Росії з захоплення України провалився", пише "Наша Ніва".

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