Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Причиной смерти главы МИД Беларуси было самоубийство – СМИ

Катерина ТищенкоВоскресенье, 19 февраля 2023, 16:05
Причиной смерти главы МИД Беларуси было самоубийство – СМИ
Владимир Макей, коллаж: "Наша Ніва"

Причиной смерти министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея в ноябре прошлого года было самоубийство.

Источник: белорусское оппозиционное издание "Наша Ніва" со ссылкой на 4 независимых источника из сферы медицины и госуправления

Детали: Издание отмечает, что причина смерти Макея в сообщении государственного агентства БЕЛТА 26 ноября не указывалась.

Реклама:

Четыре источника "Нашей Нівы" в сфере госуправления и медицины назвали причиной смерти самоубийство.

Издание пишет, что к такому решению могла привести совокупность факторов, но не озвучивает подробностей из этических соображений.

В то же время, отмечается, что последние годы жизни министра сопровождались "как политическими, так и личными драмами".

ВИДЕО ДНЯ

"Друзья Макея говорят, что он болезненно переживал крах курса, который вел, и часто чувствовал себя ненужным, а иногда просто неуместным", - пишет издание.

По его данным, Макей также знал, что администрация самопровозглашенного президента Александра Лукашенко начала искать кандидатов на его место.

"В последнее время ему отказывали в личном внимании, это очень чувствительно для него", — рассказал его коллега.

"Это не значит, что завтра его уберут. Но он понимал, что прежнее высокое положение подходит к концу. И он после своих высот больше нигде себя не видел", — рассказал один из собеседников.

Также у Макея были проблемы в семье.

Как сообщает "Наша Ніва", в день гибели Макей вернулся домой в Дрозды один. В другой квартире остались его жена Вера Полякова и младший сын.

По информации издания, первым, кто нашел мертвого министра, был старший сын Поляковой, который уехал в Дрозды после безуспешных попыток родственников связаться с ним по телефону.

Собеседники "Нашей Нівы" не видят признаков того, что это было убийство, замаскированное под самоубийство.

Издание заканчивает свой материал цитатой Макея и связывает ее с войной в Украине.

"Я не помню, кто это сказал, но если тебя собираются казнить, то лучше казнить за верность, чем за измену", — заявил Макей 1 апреля 2022 года, "когда стало ясно, что план России по захвату Украины провалился", пишет "Наша Ніва".

Предыстория:

  • 26 ноября государственное информационное агентство Беларуси сообщило о внезапной смерти министра иностранных дел РБ Владимира Макея.
  • Макею было 64 года. Он занимал должность министра иностранных дел с 20 августа 2012 года.
  • 13 декабря самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Сергея Алейника министром иностранных дел вместо покойного Владимира Макея.

Темы: Беларусь
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Киеве, Запорожье, Днепре, Харькове и на Хмельниччине прогремели взрывы

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Все новости...
Беларусь
Россиян и белорусов допустили к международным турнирам по бадминтону
Из-за удара молнии на границе Украины с Беларусью сдетонировали мины
В Беларусь снова прибывают российские военные 
Последние новости
08:15
В Киеве упали обломки в двух районах: есть возгорание многоэтажки - КГВА
08:13
В Будапеште Дунай вышел из берегов, уровень воды – самый высокий с 2013 года
08:11
ВСУ уничтожили 850 оккупантов и 26 артиллерийских систем за сутки
07:52
В Азербайджане говорят, что близки к мирному соглашению с Арменией
07:39
В Киеве, Запорожье, Днепре, Харькове и на Хмельниччине прогремели взрывы
07:13
Россияне нанесли ракетный удар по Конотопу: повредили жилой дом и СТО, есть раненые
06:42
обновляетсяТревога по всей стране: зафиксированы пуски крылатых ракет
06:36
Львовскую область атаковали более 10 "Шахедов" - Садовый
06:29
Оккупанты нанесли по Харькову 10 ударов - ОВА
06:19
В России сообщили, что сбили беспилотник над Курской областью
Все новости...
Реклама: