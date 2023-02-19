Причиной смерти главы МИД Беларуси было самоубийство – СМИ

Причиной смерти министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея в ноябре прошлого года было самоубийство.

Источник: белорусское оппозиционное издание "Наша Ніва" со ссылкой на 4 независимых источника из сферы медицины и госуправления

Детали: Издание отмечает, что причина смерти Макея в сообщении государственного агентства БЕЛТА 26 ноября не указывалась.

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Четыре источника "Нашей Нівы" в сфере госуправления и медицины назвали причиной смерти самоубийство.

Издание пишет, что к такому решению могла привести совокупность факторов, но не озвучивает подробностей из этических соображений.

В то же время, отмечается, что последние годы жизни министра сопровождались "как политическими, так и личными драмами".

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"Друзья Макея говорят, что он болезненно переживал крах курса, который вел, и часто чувствовал себя ненужным, а иногда просто неуместным", - пишет издание.

По его данным, Макей также знал, что администрация самопровозглашенного президента Александра Лукашенко начала искать кандидатов на его место.

"В последнее время ему отказывали в личном внимании, это очень чувствительно для него", — рассказал его коллега.

"Это не значит, что завтра его уберут. Но он понимал, что прежнее высокое положение подходит к концу. И он после своих высот больше нигде себя не видел", — рассказал один из собеседников.

Также у Макея были проблемы в семье.

Как сообщает "Наша Ніва", в день гибели Макей вернулся домой в Дрозды один. В другой квартире остались его жена Вера Полякова и младший сын.

По информации издания, первым, кто нашел мертвого министра, был старший сын Поляковой, который уехал в Дрозды после безуспешных попыток родственников связаться с ним по телефону.

Собеседники "Нашей Нівы" не видят признаков того, что это было убийство, замаскированное под самоубийство.

Издание заканчивает свой материал цитатой Макея и связывает ее с войной в Украине.

"Я не помню, кто это сказал, но если тебя собираются казнить, то лучше казнить за верность, чем за измену", — заявил Макей 1 апреля 2022 года, "когда стало ясно, что план России по захвату Украины провалился", пишет "Наша Ніва".

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