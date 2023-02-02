Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Австрія видала візи підсанкційним росіянам для участі в ПА ОБСЄ

"Європейська правда"Четвер, 2 лютого 2023, 00:32
ПРАПОР АВСТРІЇ, ФОТО PIXABAY

Австрія схвалила візи для членів російської делегації до Парламентської асамблеї Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) попри те, що всі вони перебувають у санкційних списках Європейського Союзу.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У вівторок австрійське видання Der Standard повідомило, що Австрія "дозволить в'їзд у країну численним політикам і великій групі російських журналістів" для участі у засіданні ПА ОБСЄ 23-24 лютого у Відні.

За даними Der Standard, усі заявлені на сьогодні члени делегації з Росії перебувають у санкційних списках Європейського Союзу – зокрема очільник делегації Петро Толстой та Леонід Слуцький, відомі заявами на підтримку війни проти України.

У коментарі "Укрінформу" міністерство закордонних справ Австрії підтвердило, що росіянам видали візи, й пояснило, що це є "юридичним зобов'язанням з боку Австрії як приймаючої держави".

"Австрія уклала з ОБСЄ угоду про офіційну штаб-квартиру, і тому, відповідно до міжнародного права, зобов'язана надавати в'їзд делегатам усіх держав-учасниць ОБСЄ", – кажуть у відомстві.

Стосовно того, що більшість членів делегації Росіїв ПА ОБСЄ перебувають у санкційному списку Євросоюзу, в МЗС Австрії заявили, що "санкції ЄС передбачають виняток із заборони на в'їзд саме для таких випадків – тобто для держав зі штаб-квартирами ОБСЄ та міжнародних організацій".

ВІДЕО ДНЯ

"У цьому зв'язку ми, звичайно, заздалегідь тісно консультуємося з нашими партнерами (зокрема й з Україною) та інформуємо їх про процедуру", – додали в австрійському МЗС, зауваживши, що у цих випадках "дозвіл на в'їзд буде дійсний виключно для участі у засіданні організації, яке розпочнеться 23 лютого і завершиться 24 лютого 2023 року".

Нагадаємо, що в літньому та осінньому засіданнях Парламентської асамблеї ОБСЄ представники Росії участі не брали – Британія та Польща відповідно відмовились від видання їм віз.

Теми: Австріявізисанкції
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Українці активно подають заявки у "Гвардію наступу" – МВС

"Укази підготовлено": Зеленський анонсував нові санкції РНБО

Країни ЄС і G7 вводять стелю цін на російські нафтопродукти

США оголосили новий пакет військової допомоги Україні на понад $2 млрд

СБУ вручила підозру колишньому голові Херсонської ОВА Лагуті: "віджав" авто

відео, фотоСБУ потрусила митників: не пропускали гумдопомогу для ЗСУ без "відкатів"

Усі новини...
Австрія
Україна й Австрія підписали два меморандуми у сфері енергетики й захисту довкілля
Зеленський закликав австрійський бізнес припинити роботу з РФ і перейти в Україну
Президент Австрії прибув до Києва і привіз генератори
Останні новини
22:32
Канада і 6 країн ЄС обговорили постачання запчастин та боєприпасів для танків, які нададуть Україні
22:21
Генпрокурор США: конфісковані у російського олігарха кошти підуть на допомогу Україні
22:16
Економічні новини 3 лютого: стеля цін на нафтопродукти з РФ, знищений "Епіцентр" у Херсоні
22:02
Нетаньягу заявив, що Ізраїль готовий надати Україні "військові речі" – ЗМІ
21:57
Легалізація медичного канабісу: чи можливо це в Україні та кому потрібні ліки з коноплі
21:40
Попри стелю цін та ембарго РФ планує наростити експорт дизпалива у лютому
21:37
США запровадили санкції проти керівників іранського виробника безпілотників
21:32
Українці активно подають заявки у "Гвардію наступу" – МВС
21:32
фотоУ США відкрили виставку українського мистецтва з роботами Марії Примаченко
21:28
В Ізюмі 7 підлітків підірвалися на "пелюстці": у всіх осколкові поранення
Усі новини...