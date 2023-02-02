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МЗС висловило Грузії рішучий протест і просить віддати Саакашвілі Україні

Ірина БалачукЧетвер, 2 лютого 2023, 11:18
МЗС висловило Грузії рішучий протест і просить віддати Саакашвілі Україні
Фото Новости-Грузия

МЗС України назвало психологічним і фізичним насильством дії грузинської вдали по відношенню до громадянина України Міхеіла Саакашвілі, закликало Грузію припинити ці тортури і передати засудженого Україні.  

Джерело: МЗС України

Дослівно МЗС: "Закликаємо грузинську владу негайно припинити знущатися над Міхеілом Саакашвілі та передати його Україні. Не грайтеся із життям людини заради політичної помсти".

Деталі: В МЗС додали, що грузинська влада діє "у найгірших традиціях НКВС СРСР", коли застосовує до Саакашвілі "психологічне та фізичне насильство, відмовляє йому в терміново необхідній медичній допомозі, свідомо створюючи безпосередню загрозу його життю".

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У відомстві підкреслили, що грубе порушення прав людини щодо українського громадянина йде в розріз із задекларованим курсом Тбілісі на здобуття членства в ЄС і свідчить про згортання демократії в Грузії.

МЗС також закликало іноземні уряди та міжнародні організації стати публічно на захист Саакашвілі.

Що було раніше: Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець вимагає допустити його до громадянина України Міхеіла Саакашвілі та закликає правозахисників вплинути на владу Грузії.

ВІДЕО ДНЯ

Знати більше: Міхеіл Саакашвілі: Якщо доживу до перемоги, хочу повернутися до Одеси

Передісторія:

  • Колишній президент Грузії, громадянин України Міхеіл Саакашвілі на судовому засіданні по відеозв'язку продемонстрував, в якому жахливому фізичному стані він знаходиться, зв'язок перервали.
  • Президент Володимир Зеленський вважає, що влада Грузії повільно вбиває колишнього грузинського президента і нинішнього громадянина України Міхеїла Саакашвілі.
  • У Грузії відбувається судовий процес щодо можливого відтермінування тюремного покарання Саакашвілі. Наразі Саакашвілі, який перебуває у тбіліській клініці Vivamedi, перевели в реанімацію у зв'язку з погіршенням стану здоров'я.
  • У травні Зеленський повернув українське громадянство Саакашвілі.

Теми: СаакашвіліУкраїнаГрузія
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