МЗС висловило Грузії рішучий протест і просить віддати Саакашвілі Україні

МЗС України назвало психологічним і фізичним насильством дії грузинської вдали по відношенню до громадянина України Міхеіла Саакашвілі, закликало Грузію припинити ці тортури і передати засудженого Україні.

Джерело: МЗС України



Дослівно МЗС: "Закликаємо грузинську владу негайно припинити знущатися над Міхеілом Саакашвілі та передати його Україні. Не грайтеся із життям людини заради політичної помсти".

Деталі: В МЗС додали, що грузинська влада діє "у найгірших традиціях НКВС СРСР", коли застосовує до Саакашвілі "психологічне та фізичне насильство, відмовляє йому в терміново необхідній медичній допомозі, свідомо створюючи безпосередню загрозу його життю".

У відомстві підкреслили, що грубе порушення прав людини щодо українського громадянина йде в розріз із задекларованим курсом Тбілісі на здобуття членства в ЄС і свідчить про згортання демократії в Грузії.

МЗС також закликало іноземні уряди та міжнародні організації стати публічно на захист Саакашвілі.

Що було раніше: Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець вимагає допустити його до громадянина України Міхеіла Саакашвілі та закликає правозахисників вплинути на владу Грузії.

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