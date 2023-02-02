Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Закупівлі Міноборони: суд арештував ексзаступника міністра з заставою в 400 млн

Валентина РоманенкоЧетвер, 2 лютого 2023, 15:23
вручення підозри Шаповалову. фото ДБР

Суд заарештував на 2 місяці ексзаступника міністра оборони В'ячеслава Шаповалова і визначив багатомільйонну заставу.

Джерело: співрозмовник УП в правоохоронних органах, пресслужба ДБР

Деталі: За клопотанням ДБР 2 лютого Печерський районний суд Києва обрав Шаповалову запобіжний захід – тримання під вартою з альтернативою застави в сумі 402 мільйони 600 тисяч гривень.

Оновлено: Пізніше Державне бюро розслідувань підтвердило арешт Шаповалова.

Що передувало: Працівники ДБР за погодженням Офісу генпрокурора повідомили про підозру нещодавно звільненому заступнику міністра оборони В'ячеславу Шаповалову, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ.

За даними слідства, Шаповалов лобіював укладення договорів про постачання продуктів для військових за завищеними цінами, а також закупівель бронежилетів, касок, одягу та інших речей для потреб Збройних сил України низької якості на загальну суму понад 1 млрд грн.

Шаповалов подав у відставку і був звільнений 24 січня на фоні скандалу через закупівлі за завищеними цінами продуктів для військових.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: МіноборонискандалДБР
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Міжнародний союз велосипедистів підтримує повернення на турніри росіян, а українцям виділив кредит

фото, відеоНовий обмін полоненими: Україна повернула ще 116 людей

оновлено від 09:10Суботній ранок почався з двогодинної повітряної тривоги по всій Україні

Одеса та передмістя без світла: друга за добу масштабна аварія на підстанції

У Бахмуті загинув волонтер зі США

В ISW пояснили, як Росія маніпулює "терористичним рівнем" і війною в Україні

Усі новини...
Міноборони
ДБР каже, що спіймало продавців яєць по 17 грн для Міноборони
Мільйони в дивані: УП отримала відео обшуків у ексзаступника міністра оборони
"Плідний день": Зеленський прокоментував обшуки і звільнення
Останні новини
14:10
Прем’єр Португалії підтвердив наміри надіслати Україні танки Leopard 2
13:48
Міжнародний союз велосипедистів підтримує повернення на турніри росіян, а українцям виділив кредит
13:31
У Німеччині призупиняли рух основною залізницею через бомбу часів Другої світової
13:09
На Львівщині медики врятували пацієнтку з інфарктом, яка звернулася зі скаргами на зубний біль
12:59
фотоПосадовців Адміністрації морпортів викрили на розкраданні майже 100 мільйонів
12:48
За перший тиждень Укрпошта видала 1 мільйон безкоштовних LED-ламп
12:31
Німеччина зібрала докази воєнних злочинів в Україні "у тризначному діапазоні" - прокурор
12:13
Які обстеження слід робити, щоб попередити розвиток раку – пояснює МОЗ
12:08
"Запалає вся Україна": Медведєв погрожує ядерною зброєю за удари по Криму
11:59
Банки, онлайн-сервіси та платформи: як платити за комуналку з мінімальною комісією
Усі новини...