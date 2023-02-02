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Закупівлі Міноборони: суд арештував ексзаступника міністра з заставою в 400 млн

Валентина РоманенкоЧетвер, 2 лютого 2023, 14:23
Закупівлі Міноборони: суд арештував ексзаступника міністра з заставою в 400 млн
вручення підозри Шаповалову. фото ДБР

Суд заарештував на 2 місяці ексзаступника міністра оборони В'ячеслава Шаповалова і визначив багатомільйонну заставу.

Джерело: співрозмовник УП в правоохоронних органах, пресслужба ДБР

Деталі: За клопотанням ДБР 2 лютого Печерський районний суд Києва обрав Шаповалову запобіжний захід – тримання під вартою з альтернативою застави в сумі 402 мільйони 600 тисяч гривень.

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Оновлено: Пізніше Державне бюро розслідувань підтвердило арешт Шаповалова.

Що передувало: Працівники ДБР за погодженням Офісу генпрокурора повідомили про підозру нещодавно звільненому заступнику міністра оборони В'ячеславу Шаповалову, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ.

За даними слідства, Шаповалов лобіював укладення договорів про постачання продуктів для військових за завищеними цінами, а також закупівель бронежилетів, касок, одягу та інших речей для потреб Збройних сил України низької якості на загальну суму понад 1 млрд грн.

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Шаповалов подав у відставку і був звільнений 24 січня на фоні скандалу через закупівлі за завищеними цінами продуктів для військових.

Теми: МіноборонискандалДБР
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