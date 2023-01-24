Заступник міністра оборони подав у відставку через скандал із закупівлею харчів

Заступник міністра оборони В’ячеслав Шаповалов подав у відставку на фоні скандалу через закупівлі за завищеними цінами продуктів для харчування українських військових.

Джерело: Міноборони

Дослівно Міноборони: "В’ячеслав Шаповалов, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ, попросив звільнити його, щоб не створювати загрози для стабільного забезпечення Збройних Сил України внаслідок кампанії звинувачень, пов’язаних з закупкою послуг харчування.

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Міністр оборони підтримав прохання Шаповалова щодо його звільнення з посади заступника".

Деталі: Повідомляється, що міністр оброни Олексій Резніков уже звернувся з відповідним поданням до Кабміну.

У Міноборони зазначили, що Шаповалов працював "з максимальною відповідальністю" і "незважаючи на шалений опір", зміг "не тільки налагодити поточну роботу у критичних умовах війни, коли армія збільшилася у рази", а й "реалізувати низку реформ".

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Серед яких, зокрема відомство називає демонополізацію послуги харчування ЗСУ, знищення монополії у секторі забезпечення паливо-мастильними матеріалами, створення "запасу міцності" з чверті мільйона бронежилетів та понад 150 тисяч шоломів, а також форми та інших предметів речового забезпечення солдатів.

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