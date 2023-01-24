Заступник міністра оборони подав у відставку через скандал із закупівлею харчів
Заступник міністра оборони В’ячеслав Шаповалов подав у відставку на фоні скандалу через закупівлі за завищеними цінами продуктів для харчування українських військових.
Джерело: Міноборони
Дослівно Міноборони: "В’ячеслав Шаповалов, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ, попросив звільнити його, щоб не створювати загрози для стабільного забезпечення Збройних Сил України внаслідок кампанії звинувачень, пов’язаних з закупкою послуг харчування.
Міністр оборони підтримав прохання Шаповалова щодо його звільнення з посади заступника".
Деталі: Повідомляється, що міністр оброни Олексій Резніков уже звернувся з відповідним поданням до Кабміну.
У Міноборони зазначили, що Шаповалов працював "з максимальною відповідальністю" і "незважаючи на шалений опір", зміг "не тільки налагодити поточну роботу у критичних умовах війни, коли армія збільшилася у рази", а й "реалізувати низку реформ".
Серед яких, зокрема відомство називає демонополізацію послуги харчування ЗСУ, знищення монополії у секторі забезпечення паливо-мастильними матеріалами, створення "запасу міцності" з чверті мільйона бронежилетів та понад 150 тисяч шоломів, а також форми та інших предметів речового забезпечення солдатів.
Передісторія:
- Раніше Zn.ua з посиланням на угоду Міністерства оборони про закупівлю харчів повідоммило, що Міноборони закуповує харчі для військовослужбовців у двічі-тричі дорожче, ніж у магазинах Києва. Міноборони назвало цю інформацію брехнею та маніпуляцією та обіцяло звернутися до СБУ.
- В середині січня Державне бюро розслідувань повідомило, що заблокувало схему масштабного розкрадання продуктів харчування для військових.
- Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що корумпованих чиновників чекає відповідальність, і анонсував, що "активні посадки" будуть вже цієї весни.
- Міністр оборони Олексій Резніков відкинув обвинувачення Міноборони в корупційних закупівлях, пов’язав появу інформації про тендери з "Рамштайном" і заявив, що винного за злив покарають.
- У Верховній Раді повідомили, що збираються написати закон, який зробить більш прозорими закупівлі під час воєнного стану.
- Національне антикорупційне бюро заявило, що розслідує ймовірні зловживання Міноборони при закупівлі продуктів харчування для військових в рамках кримінального провадження, розпочатого ще до розголосу в ЗМІ.