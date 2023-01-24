Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Заступник міністра оборони подав у відставку через скандал із закупівлею харчів

Ірина БалачукВівторок, 24 січня 2023, 08:58
Заступник міністра оборони подав у відставку через скандал із закупівлею харчів
В’ячеслав Шаповалов. Фото mil.gov.ua

Заступник міністра оборони В’ячеслав Шаповалов подав у відставку на фоні скандалу через закупівлі за завищеними цінами продуктів для харчування українських військових.

Джерело: Міноборони

Дослівно Міноборони: "В’ячеслав Шаповалов, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ, попросив звільнити його, щоб не створювати загрози для стабільного забезпечення Збройних Сил України внаслідок кампанії звинувачень, пов’язаних з закупкою послуг харчування.

Реклама:

Міністр оборони підтримав прохання Шаповалова щодо його звільнення з посади заступника". 

Деталі: Повідомляється, що міністр оброни Олексій Резніков уже звернувся з відповідним поданням до Кабміну.

У Міноборони зазначили, що Шаповалов працював "з максимальною відповідальністю" і "незважаючи на шалений опір", зміг "не тільки налагодити поточну роботу у критичних умовах війни, коли армія збільшилася у рази", а й "реалізувати низку реформ".

ВІДЕО ДНЯ

Серед яких, зокрема відомство називає демонополізацію послуги харчування ЗСУ, знищення монополії у секторі забезпечення паливо-мастильними матеріалами, створення "запасу міцності" з чверті мільйона бронежилетів та понад 150 тисяч шоломів, а також форми та інших предметів речового забезпечення солдатів.

Передісторія: 

Теми: Міноборонидержзакупівліскандалзвільнення
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
Міноборони
Керівник нової агенції тилового забезпечення армії: Мова не лише про тендери без корупції
Резніков розказав, чи є необхідність у новій мобілізації
Резніков вірить, що може забрати у польського постачальника-боржника або гроші, або снаряди
Останні новини
08:09
Штаб Трампа розраховує зібрати підтримку для висунення у президенти до середини березня
07:47
Росіяни атакували Хмельниччину двома "Шахедами" − їх збили
07:36
фото, відео В Ісландії почалось велике виверження вулкана
07:23
Росіяни атакували на 6 напрямках − Генштаб
06:51
Росіяни хочуть створити концерн на базі захопленого "Азовмашу" – ЦНС
06:28
Британія допоможе Україні зміцнити морський потенціал – The Guardian
05:14
Китай погрожує "контрзаходами" США за продаж зброї Тайваню
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
03:57
оновленоРосіяни запускали "Шахеди": під ударом був Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішний запуск твердопаливної балістичної ракети
Усі новини...
Реклама: