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Наєв: Зараз військ РФ у Білорусі недостатньо для наступу, а далі залежить від намірів противника

Катерина ТищенкоСубота, 18 лютого 2023, 22:54
Сергій Наєв, скріншот відео

Командувач Об’єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв заявляє, що на даний час сил противника на території Білорусі недостатньо для сухопутного наступу.

Джерело: Наєв, якого цитує телеграм-канал командування Об'єднаних Сил

Пряма мова: "Ми оцінюємо рівень військової загрози з урахуванням тих сил, які зараз перебувають на території Білорусі. Цих сил недостатньо для сухопутного наступу на даний час, але те, що може статися в майбутньому, залежить від намірів противника".

Деталі: Командувач запевнив, що українські військові значно укріпили північний кордон.

"Ми утворили систему інженерних загороджень, зокрема мінно-вибухових, у десятки разів збільшивши їх насиченість вздовж державного кордону. Сформували систему оборонних рубежів і позицій", - сказав він.

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Теми: НаєвБілорусьвійна
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