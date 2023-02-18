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Наєв: Зараз військ РФ у Білорусі недостатньо для наступу, а далі залежить від намірів противника

Катерина ТищенкоСубота, 18 лютого 2023, 21:54
Наєв: Зараз військ РФ у Білорусі недостатньо для наступу, а далі залежить від намірів противника
Сергій Наєв, скріншот відео

Командувач Об’єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв заявляє, що на даний час сил противника на території Білорусі недостатньо для сухопутного наступу.

Джерело: Наєв, якого цитує телеграм-канал командування Об'єднаних Сил

Пряма мова: "Ми оцінюємо рівень військової загрози з урахуванням тих сил, які зараз перебувають на території Білорусі. Цих сил недостатньо для сухопутного наступу на даний час, але те, що може статися в майбутньому, залежить від намірів противника".

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Деталі: Командувач запевнив, що українські військові значно укріпили північний кордон.

"Ми утворили систему інженерних загороджень, зокрема мінно-вибухових, у десятки разів збільшивши їх насиченість вздовж державного кордону. Сформували систему оборонних рубежів і позицій", - сказав він.

Теми: НаєвБілорусьвійна
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