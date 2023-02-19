Дуда: Якщо Лукашенко направить армію в Україну, нація піде проти нього

Президент Польщі Анджей Дуда переконаний, що якби самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко віддав наказ про вступ Білорусі у відкриту війну проти України, це означало б його "остаточний кінець".

Джерело: Дуда в інтерв’ю каналу "1+1"

Пряма мова: "Немає сумнівів, що Лукашенко намагається уникнути того, щоб Путін змусив білоруську армію увійти в Україну, вступити у відкритий бій проти України. Тому що, по-перше, це означало би смерть для багатьох білорусів, які не мають бойового досвіду і раптово, погано озброєні, зіткнулися б з українцями, які воюють вже багато років і які дуже рішуче налаштовані захищати свою батьківщину.

По-друге, білоруси не є войовничою нацією. Білоруси не хочуть воювати, тому їх потрібно було би примусити піти проти своїх українських сусідів.

Лукашенко дуже добре знає, що це означатиме його остаточний кінець. Тому що нація практично, на мою думку, тоді піде проти нього в повному складі. Ситуація може виявитися абсолютно некерованою для нього".

Деталі: Водночас Дуда заявив, що Польща фактично не визнає режим Білорусі в політичному сенсі.

"Ми вважаємо, що вибори були сфальшовані, що результат абсолютно не відображає того, хто там сьогодні при владі. Ми вважаємо, що це узурпована влада, тому ми її не визнаємо", - сказав польський президент.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: