Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Ударной группировки, готовой к нападению, у Беларуси нет – пограничники

Ирина БалачукПонедельник, 20 февраля 2023, 08:32
Ударной группировки, готовой к нападению, у Беларуси нет – пограничники
Украинский военный ведет наблюдение. Фото иллюстративное из Telegram Командования Объединенных Сил ВС Украины

Ситуация на украинско-белорусской границе контролируемая, ударной группировки, готовой к наступлению с севера, в Беларуси нет.

Источник: спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире марафона новостей 20 февраля

Прямая речь Демченко: "Ситуация по границе с Беларусью остается полностью контролируемой. Конечно, этому направлению уделяется значительное внимание, потому что там – на территории Беларуси – находятся подразделения Российской Федерации.

Реклама:

Однако такой ударной необходимой группировки, которая могла бы осуществить вторжение на территорию Украины, в настоящее время мы не отмечаем".

Детали: Демченко также подчеркнул, что не отмечают этого и подразделения разведки, которые "прослеживают ситуацию вглубь территории Беларуси".

По его словам, российские военные в Беларуси находятся преимущественно на полигонах, где проходят совместные с белорусами учения, или где идет подготовка россиян.

ВИДЕО ДНЯ

В то же время Демченко подчеркнул, что врага не стоит недооценивать, и что ситуация в любой момент может измениться.

По его словам, пограничники готовятся к любому развитию ситуации: сейчас продолжают укреплять границу и приграничье, а также идет постоянная подготовка Сил обороны на этом направлении.

Предыстория:

Темы: БеларусьУкраинавойнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополнено Россия нанесла массированный удар: в Киеве, Львове и ряде других городов раздавались взрывы

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Все новости...
Беларусь
В Беларусь из России прибыл эшелон с ракетными комплексами "Искандер-М"
Россиян и белорусов допустили к международным турнирам по бадминтону
Из-за удара молнии на границе Украины с Беларусью сдетонировали мины
Последние новости
08:42
Взрыв повредил станцию метро в Киеве: поезда едут без остановки
08:36
Во Львове − попадание в жилой дом и пожар в лицее: есть пострадавшие
08:29
Глава МВД Эстонии уточнил свое заявление о помощи Украине с мобилизацией
08:15
обновленоВ Киеве обломки упали в двух районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА
08:13
В Будапеште Дунай вышел из берегов, уровень воды – самый высокий с 2013 года
08:11
ВСУ уничтожили 850 оккупантов и 26 артиллерийских систем за сутки
07:52
В Азербайджане говорят, что близки к мирному соглашению с Арменией
07:39
дополнено Россия нанесла массированный удар: в Киеве, Львове и ряде других городов раздавались взрывы
07:13
Россияне нанесли ракетный удар по Конотопу: повредили жилой дом и СТО, есть раненые
06:42
обновляетсяТревога по всей стране: зафиксированы пуски крылатых ракет
Все новости...
Реклама: