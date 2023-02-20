Ударной группировки, готовой к нападению, у Беларуси нет – пограничники
Ситуация на украинско-белорусской границе контролируемая, ударной группировки, готовой к наступлению с севера, в Беларуси нет.
Источник: спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире марафона новостей 20 февраля
Прямая речь Демченко: "Ситуация по границе с Беларусью остается полностью контролируемой. Конечно, этому направлению уделяется значительное внимание, потому что там – на территории Беларуси – находятся подразделения Российской Федерации.
Однако такой ударной необходимой группировки, которая могла бы осуществить вторжение на территорию Украины, в настоящее время мы не отмечаем".
Детали: Демченко также подчеркнул, что не отмечают этого и подразделения разведки, которые "прослеживают ситуацию вглубь территории Беларуси".
По его словам, российские военные в Беларуси находятся преимущественно на полигонах, где проходят совместные с белорусами учения, или где идет подготовка россиян.
В то же время Демченко подчеркнул, что врага не стоит недооценивать, и что ситуация в любой момент может измениться.
По его словам, пограничники готовятся к любому развитию ситуации: сейчас продолжают укреплять границу и приграничье, а также идет постоянная подготовка Сил обороны на этом направлении.
Предыстория:
- 18 февраля командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что в настоящее время сил противника на территории Беларуси недостаточно для сухопутного наступления.
- Президент Польши Анджей Дуда убежден, что если бы самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко отдал приказ о вступлении Беларуси в открытую войну против Украины, это означало бы его "окончательный конец".