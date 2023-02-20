Ударной группировки, готовой к нападению, у Беларуси нет – пограничники

Ситуация на украинско-белорусской границе контролируемая, ударной группировки, готовой к наступлению с севера, в Беларуси нет.

Источник: спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире марафона новостей 20 февраля

Прямая речь Демченко: "Ситуация по границе с Беларусью остается полностью контролируемой. Конечно, этому направлению уделяется значительное внимание, потому что там – на территории Беларуси – находятся подразделения Российской Федерации.

Однако такой ударной необходимой группировки, которая могла бы осуществить вторжение на территорию Украины, в настоящее время мы не отмечаем".

Детали: Демченко также подчеркнул, что не отмечают этого и подразделения разведки, которые "прослеживают ситуацию вглубь территории Беларуси".

По его словам, российские военные в Беларуси находятся преимущественно на полигонах, где проходят совместные с белорусами учения, или где идет подготовка россиян.

В то же время Демченко подчеркнул, что врага не стоит недооценивать, и что ситуация в любой момент может измениться.

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По его словам, пограничники готовятся к любому развитию ситуации: сейчас продолжают укреплять границу и приграничье, а также идет постоянная подготовка Сил обороны на этом направлении.

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