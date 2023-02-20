Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Повітряну тривогу оголошували по всій Україні через зліт російського МіГа

Валентина РоманенкоПонеділок, 20 лютого 2023, 12:10
Повітряну тривогу оголошували по всій Україні через зліт російського МіГа
ДЕМОНСТРАЦІЯ МІГ-31К ІЗ МАКЕТОМ ГІПЕРЗВУКОВОЇ РАКЕТИ «КИНЖАЛ» НА ПАРАДІ. ФОТО З ВІКІПЕДІЇ

Повітряну тривогу було оголошено по всій території України 20 лютого.

Джерело: мапа тривог, моніторинговий проєкт "Беларускі Гаюн"

Деталі: У Білорусі зафіксовано зліт винищувача Міг-31 К, який може нести гіперзвукову ракету "Кинджал".

Реклама:

Об 11.27 з аеродрому "Барановичі" злетів винищувач супроводу, об 11.30 - сам МіГ з аеродрому "Мачулищі".

Оновлено: За півтори години тривогу було знято, крім традиційно перманентно "червоних" - Луганщини та тимчасово окупованого Криму.

За даними "Гаюна", о 13:25 було зафіксовано посадку МіГ-31К ПКС РФ на аеродромі Мачулищі.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Міністерство закордонних справ повідомило, що у Києві очікується візит когось із "головних" західних партнерів України. 20 лютого у столиці перекриті низка вулиць, зокрема, біля залізничного вокзалу та посольства США, однак, кого саме чекають, у МЗС поки не кажуть.

Пізніше за фото та відео очевидців, що з'явилися в мережі, стало очевидно, що до столиці України прибув президент США Джозеф Байден.

Теми: повітряна тривога
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог

У ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Усі новини...
повітряна тривога
Доступ до укриттів в освітянських закладах Києва буде цілодобовим – Кличко
Україною ширилася тривога через загрозу балістики та авіації
По всій Україні була оголошена повітряна тривога
Останні новини
11:40
У Київраді допускають часткове закриття і червоної гілки метро
11:34
Розвідка Британії про "суперзброю" Путіна: Україна досягла успіху в перехопленні "Кинджалів"
11:30
"Укренерго": через негоду знеструмлені 132 населені пункти, понад 100 – більше доби
11:28
На залізничному вокзалі Києва відкриють інтерактивну різдвяну виставку "Зірка сходить"
11:25
Google виплатить 700 мільйонів доларів споживачам у США для врегулювання позову
11:20
США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 
11:07
інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування
11:05
Нардеп Гончаренко заявив про виявлення прослуховування в себе вдома, поліція розслідує
11:02
"Укргазвидобування" запустило дві нові свердловини: дають 200 тисяч кубів газу на добу
10:47
фотоАгент ФСБ, який "вербував" співробітницю СБУ в Одесі, отримав 15 років в’язниці
Усі новини...
Реклама: