Повітряну тривогу оголошували по всій Україні через зліт російського МіГа

ДЕМОНСТРАЦІЯ МІГ-31К ІЗ МАКЕТОМ ГІПЕРЗВУКОВОЇ РАКЕТИ «КИНЖАЛ» НА ПАРАДІ. ФОТО З ВІКІПЕДІЇ

Повітряну тривогу було оголошено по всій території України 20 лютого.

Джерело: мапа тривог, моніторинговий проєкт "Беларускі Гаюн"

Деталі: У Білорусі зафіксовано зліт винищувача Міг-31 К, який може нести гіперзвукову ракету "Кинджал".

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Об 11.27 з аеродрому "Барановичі" злетів винищувач супроводу, об 11.30 - сам МіГ з аеродрому "Мачулищі".

Оновлено: За півтори години тривогу було знято, крім традиційно перманентно "червоних" - Луганщини та тимчасово окупованого Криму.

За даними "Гаюна", о 13:25 було зафіксовано посадку МіГ-31К ПКС РФ на аеродромі Мачулищі.

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Нагадаємо: Міністерство закордонних справ повідомило, що у Києві очікується візит когось із "головних" західних партнерів України. 20 лютого у столиці перекриті низка вулиць, зокрема, біля залізничного вокзалу та посольства США, однак, кого саме чекають, у МЗС поки не кажуть.

Пізніше за фото та відео очевидців, що з'явилися в мережі, стало очевидно, що до столиці України прибув президент США Джозеф Байден.