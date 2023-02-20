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Воздушную тревогу объявляли по всей Украине из-за взлета российского МиГа

Валентина РоманенкоПонедельник, 20 февраля 2023, 13:10
ДЕМОНСТРАЦИЯ МИГ-31К С МАКЕТОМ ГИПЕРЗВУКОВОЙ РАКЕТЫ «КИНЖАЛ» НА ПАРАДЕ. ФОТО ИЗ ВИКИПЕДИИ

Воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины 20 февраля.

Источник: карта тревог, мониторинговый проект "Беларускі Гаюн"

Детали: В Беларуси зафиксирован взлет истребителя МиГ-31 К, который может нести гиперзвуковую ракету "Кинжал".

В 11.27 с аэродрома "Барановичи" взлетел истребитель сопровождения, в 11.30 - сам МиГ с аэродрома "Мачулищи".

Обновлено: Через полтора часа тревога была снята, кроме традиционно перманентно "красных" - Луганщины и временно оккупированного Крыма.

По данным "Гаюна", в 13:25 была зафиксирована посадка МиГ-31К ВКС РФ на аэродроме Мачулищи.

Напомним: Министерство иностранных дел сообщило, что в Киеве ожидается визит кого-то из "главных" западных партнеров Украины. 20 февраля в столице перекрыты ряд улиц, в частности, возле железнодорожного вокзала и посольства США, однако, кого именно ждут, в МИД пока не говорят.

ВИДЕО ДНЯ

Позже по фото и видео очевидцев, появившихся в сети, стало очевидно, что в столицу Украины прибыл президент США Джозеф Байден.

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Темы: воздушная тревога
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