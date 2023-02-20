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Чекають на важливого гостя у Києві – МЗС анонсувало сюрприз

Ірина БалачукПонеділок, 20 лютого 2023, 10:33
Андрій Мельник. Фото з сайту МЗС

Міністерство закордонних справ повідомило, що у Києві очікується візит когось із "головних" західних партнерів України. 20 лютого у столиці перекриті низка вулиць, зокрема, біля залізничного вокзалу та посольства США, однак, кого саме чекають, у МЗС поки не кажуть.

Джерело: заступник міністра закордонних справ Андрій Мельник в ефірі національного марафону новин

Пряма мова Мельника: "Давайте ми поки збережімо цю інтригу і не будемо забігати наперед. Я сподіваюся, що той сюрприз, який готується, що все вдасться. Адже для нас важливо, що напередодні перших роковин агресії, великомасштабної агресії, ми відчуємо і побачимо не лише підтримку на словах, не лише солідарність, але і ще більшу допомогу і так само присутність наших важливих, головних партнерів у Києві".

Деталі: Він відмовився розповісти, кого саме чекають у столиці, попросивши "почекати, бо залишилося зовсім недовго".

Вранці 20 лютого у Києві були перекриті вулиці у центрі міста, поблизу посольства США, а також дороги від посольства у сторону до центрального залізничного вокзалу.   

"Новини Донбасу" з посиланням на очевидців повідомляли, що у Києві був перекритий проспект Берестейський (раніше Перемоги – ред.) та бульвар Лесі Українки. Очевидці виклали відео, на якому видно, як цим маршрутом проїхав кортеж, основу якого складали американські позашляховики.

Раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден протягом 20-22 лютого відвідає з візитом сусідню Польщу.

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Також були чутки, що під час цієї поїздки Джо Байден може зустрітися у Польщі з президентом України Володимиром Зеленським

Наприкінці січня координатор Ради національної безпеки Білого дому з питань стратегічних комунікацій Джон Кірбі заявляв, що президент США не відмовився від ідеї відвідати Україну, але наразі таких планів немає. Тоді ж ЗМІ писали, що Байден розглядає візит у Європу, щоб підтримати Україну у річницю вторгнення.

Також повідомлялося, що 21 лютого до України прибуде прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні. У межах візиту запланована зустріч з президентом Володимиром Зеленським.

20 лютого Україна відзначає День пам’яті Героїв Небесної Сотні – сумну річницю розстрілів мирних протестувальників на режимом президента-втікача Віктора Януковича взимку 2014 року. Силове протистояння між силовиками і беззбройними протестувальниками тривало з 18 по 21 лютого 2014 року. Але 20 лютого загинуло найбільше активістів Майдану – 47 осіб.

Передісторія: 

  • Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба не поїхав на анонсовану зустріч з європейськими міністрами закордонних справ у Брюсселі, яка мала відбутися перед засіданням Ради ЄС. Звістка про зміну планів Кулеби співпала з масштабним обмеженням руху у Києві, що спричинило чутки про можливий візит до Києва когось із західних топ-посадовців.

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Теми: МЗСКиївдопомога Українідипломатичні відносини
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