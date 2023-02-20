Повітряні сили застерігають: Росія не діятиме стандартно, ворог змінює тактику

Повітряні сили пояснюють небезпеку очікування стандартних дій від Росії, адже противник змінює тактику, і вкотре закликають не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Джерело: речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат на онлайнбрифінгу в медіацентрі "Україна - Укрінформ"

Деталі: Ігнат нагадав приклади, коли російські війська змінюють підходи, зокрема і в ракетних ударах, а також наголосив на необхідності довіряти офіційним джерелам інформації. При цьому речник вкотре зазначив, що Повітряні сили України перебувають у постійній бойовій готовності щодо будь-яких сценаріїв ворога.

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Пряма мова: "Наша справа – зберігати спокій, дотримуватися сигналів тривоги... Телеграм-канали справно всіх сповіщають, ботів багато, і всі очікують стандартних дій (від ворога), тобто: (злетів) МіГ-31К - можна не ховатись, а от по Києву і Запоріжжю (росіяни) взяли і вдарили "Кинджалом"; або - ракетного удару вночі не буде, можна спокійно спати, він буде на ранок, як зазвичай діє ворог, а тут взяли і вдарили вночі. Так, невеликою кількістю ракет, але вдарили.

Тому очікувати потрібно і нестандартних дій від ворога, також і можливого загострення".