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Воздушные силы предостерегают: РФ не будет действовать стандартно, враг меняет тактику

Валентина РоманенкоПонедельник, 20 февраля 2023, 12:09
Воздушные силы предостерегают: РФ не будет действовать стандартно, враг меняет тактику
Юрий Игнат. фото Воздушных сил

Воздушные силы объясняют опасность ожидания стандартных действий от России, ведь противник меняет тактику, и в очередной раз призывают не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Источник: спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат на онлайн-брифинге в медиацентре "Украина - Укринформ"

Детали: Игнат напомнил примеры, когда российские войска меняют подходы, в том числе и в ракетных ударах, а также отметил необходимость доверять официальным источникам информации. При этом спикер еще раз повторил, что Воздушные силы Украины находятся в постоянной боевой готовности к любым сценариям врага.

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Прямая речь: "Наше дело - сохранять спокойствие, соблюдать сигналы тревоги... Телеграмм-каналы исправно всех оповещают, ботов много, и все ожидают стандартных действий (от врага), то есть: (взлетел) МиГ-31К - можно не прятаться, а вот по Киеву и Запорожью (россияне) взяли и ударили "Кинжалом"; или - ракетного удара ночью не будет, можно спокойно спать, он будет на утро, как обычно действует враг, а тут взяли и ударили ночью. Да, небольшим количеством ракет, но ударили.

Поэтому ожидать нужно и нестандартных действий от врага, также и возможного обострения".

Темы: Воздушные силы ВСУвойна
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