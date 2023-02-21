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На ВОТ россияне изымают у населения украинские паспорта – сопротивление

Ольга ГлущенкоВторник, 21 февраля 2023, 04:41
На ВОТ россияне изымают у населения украинские паспорта – сопротивление
Паспорта Украины и России, фоото из Facebook Людмилы Денисовой

На временно оккупированных территориях россияне изымают у украинцев паспорта.

Источник: Центр национального сопротивления

Детали: В центре сообщают, что оккупанты ходят по домам населения и требуют получать документацию прав собственности и другие документы в соответствии с нормами российского законодательства, а это возможно только при наличии российского гражданства.

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Сопротивление отмечает, что при этом украинские документы враг изымает. При заявлении на получение российского гражданства украинский паспорт тоже требуют сдавать.

Паспорт также отбирают у тех, кто попал в застенки, и не возвращают после освобождения.

"Также стоит отметить, что россияне используют потом отобранные паспорта для своих ДРГ и в других спецоперациях против Украины", - говорится в сообщении ЦНС.

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Темы: оккупацияРосcия
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