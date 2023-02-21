Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В Росії готуються до масової мобілізації студентів-очників – розвідка

Станіслав ПогоріловВівторок, 21 лютого 2023, 08:51
В Росії готуються до масової мобілізації студентів-очників – розвідка
Фото: пресслужба ГУР

Нова хвиля мобілізації в Росії може торкнутись студентів вищих навчальних закладів денної форми навчання.

Джерело: пресслужба ГУР

Дослівно: "В РФ проводяться заходи щодо забезпечення проведення чергової хвилі мобілізації. Наразі активно нарощуються можливості із забезпечення масової мобілізації студентів вищих навчальних закладів".

Реклама:
 

Деталі: За даними розвідки, задля цього створюються так звані "дільниці оповіщення", які будуть надавати допомогу військкоматам щодо вручення повісток студентам очної форми навчання.

 

В ГУР дізналися, що, зокрема, керівництвом новосибірського державного педагогічного, томського політехнічного, томського державного педагогічного університетів видано документи, які зобов’язують структурні підрозділи закладів виділити певну кількість студентів і співробітників для роботи на "дільницях оповіщення".

 

До цієї роботи планується залучати громадян, які офіційно не підлягають мобілізації. При цьому, в томському політехнічному університеті включення до складу "дільниць" відбувається без згоди або навіть попереднього інформування визначених студентів та співробітників.

ВІДЕО ДНЯ

Керувати "дільницями" призначаються представники вищого керівництва навчальних закладів.

В ГУР нагадують, що для проведення чергової хвилі мобілізації в Росії не потрібні додаткові правові підстави, оскільки оголошену у вересні 2022 року "часткову мобілізацію" офіційно так і не було завершено.

Імовірно, вважають у розвідці, мобілізацію в РФ буде проведено до 1 квітня – початку весняного призову на строкову службу. В разі необхідності початок призову може бути відстрочений.

Що було раніше: 18 січня розвідка повідомляла, що в Росії готуються до нової хвилі мобілізації – зокрема, під прицілом військкоматів опиняться жителі Москви.

Теми: Росіямобілізаціявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог

У ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Усі новини...
Росія
Кремль вивезе "вагнерівців" з Білорусі до країн Африки – Спротив
В РФ без почестей поховали терориста і вагнерівця Уткіна
Кулеба закликав розповісти Африці про небезпеку російського колоніалізму
Останні новини
11:51
фотоУ США ведучу YouTube-каналу про виховання судитимуть через жорстоке поводження з дітьми
11:40
У Київраді допускають часткове закриття і червоної гілки метро
11:34
Розвідка Британії про "суперзброю" Путіна: Україна досягла успіху в перехопленні "Кинджалів"
11:30
"Укренерго": через негоду знеструмлені 132 населені пункти, понад 100 – більше доби
11:28
На залізничному вокзалі Києва відкриють інтерактивну різдвяну виставку "Зірка сходить"
11:25
Google виплатить 700 мільйонів доларів споживачам у США для врегулювання позову
11:20
США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 
11:07
інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування
11:05
Нардеп Гончаренко заявив про виявлення "жучка" у себе вдома, поліція розслідує
11:02
"Укргазвидобування" запустило дві нові свердловини: дають 200 тисяч кубів газу на добу
Усі новини...
Реклама: