В России готовятся к массовой мобилизации студентов-очников - разведка

Новая волна мобилизации в России может коснуться студентов высших учебных заведений дневной формы обучения.

Источник: пресс-служба ГУР

Дословно: "В РФ проводятся мероприятия по обеспечению проведения очередной волны мобилизации. Сейчас активно наращиваются возможности по обеспечению массовой мобилизации студентов высших учебных заведений".

Детали: По данным разведки, для этого создаются так называемые "участки оповещения", которые будут оказывать помощь военкоматам по вручению повесток студентам очной формы обучения.

В ГУР узнали, что, в частности, руководством новосибирского государственного педагогического, томского политехнического, томского государственного педагогического университетов выданы документы, обязывающие структурные подразделения заведений выделить определенное количество студентов и сотрудников для работы на "участках оповещения".

К этой работе планируется привлекать граждан, которые официально не подлежат мобилизации. При этом, в томском политехническом университете включение в состав "участков" происходит без согласия или даже предварительного информирования определенных студентов и сотрудников.

Руководить "участками" назначаются представители высшего руководства учебных заведений.

ВИДЕО ДНЯ

В ГУР напоминают, что для проведения очередной волны мобилизации в России не нужны дополнительные правовые основания, поскольку объявленная в сентябре 2022 года "частичная мобилизация" официально так и не была завершена.

Вероятно, считают в разведке, мобилизация в РФ будет проведена до 1 апреля - начала весеннего призыва на срочную службу. В случае необходимости начало призыва может быть отсрочено.

Что предшествовало: 18 января разведка сообщала, что в России готовятся к новой волне мобилизации – в частности, под прицелом военкоматов окажутся жители Москвы.